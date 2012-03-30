Aytaç Yalman: Mahkeme çağırsın, bildiğim her şeyi anlatırım

Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin hazırlanan ilk iddianamede darbeyi engellediği öne sürülünce sanıkların ısrarla tanık olarak dinlenmesini istediği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, mahkemenin kendisini çağırması için elinden geleni yapacağını söyledi ve “Tanık olursam her şeyi anlatırım” dedi.

Burak Bilge'nin Vatan gazetesinde yayımlanan haberine göre, Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin hazırlanan ilk iddianamede, planlanan darbenin gerçekleşmemesinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın rolü olduğu ve bu nedenle iddianamenin 1 nolu sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın Yalman’a hakaretlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Bu iddia nedeniyle Balyoz davası sanıkları, Aytaç Yalman ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün tanık olarak mahkemede dinlenmesini talep ediyordu. Ancak mahkeme bu talepleri kabul etmedi. Balyoz sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmadığını ve dinlenmesi gereken tanıkların henüz dinlenmediğini belirtmesine rağmen dün savcılık sanıklar hakkındaki mütaalasını mahkemeye sundu.

‘Çok kritik, hassas bir ortam’

İddianamede darbeyi önlediği öne sürülen Aytaç Yalman, yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yalman, “Çok kritik bir ortam. Çok çok hassas bir ortam. Şu aşamada Hilmi paşa da konuşmuş galiba, bir gazetede var. O da bir şey söylememiş. Hukukun gerektirdiği istikamette bulunmak durumundayız. Ben çok hassas bir noktadayım” dedi.

‘Bildiğimiz doğruları söyleriz’

Balyoz sanıklarının kendisinin tanık olarak dinlenmesine ilişkin talepleri olduğu yönündeki soruya da yanıt veren Yalman, “Birkaç gün daha sabredin herhalde bir şey olacaktır. Çağırmalarını bekliyoruz yani. Çağırılmak için de gelimizden gelen her şeyi yaptık. Çağırırlarsa da memnuniyetle gideriz. Niye gitmeyelim? Biz orada bildiklerimizi söyleyeceğiz. Bildiğimiz doğruları söyleyeceğiz. Hepsini söyleyeceğiz. Niçin gitmeyelim?” diye konuştu.

‘Uzak duruyorum’

İnternet andıcı davası sanığı İlker Başbuğ’un yargılanmasıyla ilgili de konuşan Yalman, “İlker Başbuğ benim kurmay başkanımdı. Benim yanımda çalıştı. Bu konulara hiç girmiyorum ben. Olabildiğince uzak duruyorum. Dediğim gibi çok hassas bir noktadayım. Bir acı yaşıyorum şua n. Bir korumamı trafik kazasında kaybettim. Kafam da çok karışık” dedi.