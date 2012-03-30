T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aytaç Yalman: Mahkeme çağırsın, bildiğim her şeyi anlatırım

Balyoz sanıklarının tanık olarak dinlenmesini istediği Aytaç Yalman mahkemenin çağırmasını beklediğini söyledi

30 Mart 2012 11:22

 

Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin hazırlanan ilk iddianamede darbeyi engellediği öne sürülünce sanıkların ısrarla tanık olarak dinlenmesini istediği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, mahkemenin kendisini çağırması için elinden geleni yapacağını söyledi ve  “Tanık olursam her şeyi anlatırım” dedi.
 
Burak Bilge'nin Vatan gazetesinde yayımlanan haberine göre, Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin hazırlanan ilk iddianamede, planlanan darbenin gerçekleşmemesinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın rolü olduğu ve bu nedenle iddianamenin 1 nolu sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın Yalman’a hakaretlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Bu iddia nedeniyle Balyoz davası sanıkları, Aytaç Yalman ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün tanık olarak mahkemede dinlenmesini talep ediyordu. Ancak mahkeme bu talepleri kabul etmedi. Balyoz sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmadığını ve dinlenmesi gereken tanıkların henüz dinlenmediğini belirtmesine rağmen dün savcılık sanıklar hakkındaki mütaalasını mahkemeye sundu.
 

‘Çok kritik, hassas bir ortam’

 
İddianamede darbeyi önlediği öne sürülen Aytaç Yalman, yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yalman, “Çok kritik bir ortam. Çok çok hassas bir ortam. Şu aşamada Hilmi paşa da konuşmuş galiba, bir gazetede var. O da bir şey söylememiş. Hukukun gerektirdiği istikamette bulunmak durumundayız. Ben çok hassas bir noktadayım” dedi.
 

‘Bildiğimiz doğruları söyleriz’

 
Balyoz sanıklarının kendisinin tanık olarak dinlenmesine ilişkin talepleri olduğu yönündeki soruya da yanıt veren Yalman, “Birkaç gün daha sabredin herhalde bir şey olacaktır. Çağırmalarını bekliyoruz yani. Çağırılmak için de gelimizden gelen her şeyi yaptık. Çağırırlarsa da memnuniyetle gideriz. Niye gitmeyelim? Biz orada bildiklerimizi söyleyeceğiz. Bildiğimiz doğruları söyleyeceğiz. Hepsini söyleyeceğiz. Niçin gitmeyelim?” diye konuştu.
 

‘Uzak duruyorum’

 
İnternet andıcı davası sanığı İlker Başbuğ’un yargılanmasıyla ilgili de konuşan Yalman, “İlker Başbuğ benim kurmay başkanımdı. Benim yanımda çalıştı. Bu konulara hiç girmiyorum ben. Olabildiğince uzak duruyorum. Dediğim gibi çok hassas bir noktadayım. Bir acı yaşıyorum şua n. Bir korumamı trafik kazasında kaybettim. Kafam da çok karışık” dedi.

ETİKETLER

Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalmanbalyoz darbe planı davası

İlgili Haberler

'Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'a yalvarıyorum, gelsinler tanıklık yapsınlar'

Emekli Koramiral Kıyat, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın darbe planı davalarında tanıklık yapmalarını istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24