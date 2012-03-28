'Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'a yalvarıyorum, gelsinler tanıklık yapsınlar'

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, darbe planı davalarında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın tanık olmasını istedi. Kıyat, “Özkök ve Yalman’a yalvarıyorum. Gönüllü tanıklık yapma hakları var. Lütfen mahkemeye gelsinler” dedi.

A Haber’de Selin Ongun’un sunduğu “Bi Sormak Lazım” programına katılan Emekli Koramiral Atilla Kıyat darbe planı davalarıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’na, eski komutanlara ve hükümete seslendi.

Kıyat, “Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman. Ben kendilerine yalvarıyorum. Sanıkların bütün taleplerine rağmen yargı kendilerini tanık olarak çağırmıyor. O yargının bileceği iş. Gerek görmüyordur. Mahkeme heyetinin kararına karışamayız. Ama yanlış bilmiyorsam kendilerinin gönüllü tanık yapma hakları var. Lütfen bu mahkemelere gelsinler. Bir asker olarak yemin edecekler. Hakikaten böyle bir darbe var mıydı? Onlar mı önlediler? Yoksa bu bir plan tatbikatı mıydı?” dedi.

'Genelkurmay davaya hukuken müdahil olmalı'

Genelkurmay Başkanlığı’nın hukuken dava süreçlerine müdahil olması gerektiğini söyleyen Atilla Kıyat, en büyük zarar gören TSK olduğunu ifade etti. 12 Eylül dava süreçlerinde müdahil olan kesimleri örnek gösteren Kıyat, “Genelkurmay’ın da bu davaya müdahil olması gerekir. Bundan sonra iki şık var. Bir iddia makamının iddiası var. Bunlar darbe yapacaklar. İki, kendini savunanların iddiası var. Biz darbe yapmayacaktık, önümüze konulanlar sahtedir. Mahkeme sonucunda darbe yapacakları ortaya çıkarsa Silahlı Kuvvetlerin itibarını zayıflatan darbe yapmaya kalkanlardır. Ama eğer bu sonuç çıkmazsa TSK’yı itibarsızlaştıran öbür taraftır” diye konuştu.

'TSK savaşamaz hale getirilmemeli'

Atilla Kıyat, hükümetin de bu süreçte dikkatli olması gerektiğini belirtti. Emekli Koramiral Kıyat, “Son sözüm hükümete. TSK’yı darbe yapamaz hale getirelim derken TSK’yı savaşamaz hale getirirsek bunun hesabını hiç kimseye veremeyiz” uyarısında bulundu.

'Deniz kuvvetlerinin komuta kademesinin yüzde 60'ı tutuklu'

156 kurmay subayın hapiste olduğunu kaydeden Kıyat, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı komuta kademesinin yüzde 60’ı bugün tutuklu olarak hapiste. Bu durum böyleyken Ben Libya’da aslanlar gibi görev yaparım, Doğu Akdeniz’i Rumlara ve İsrail’e bırakmam, yok hayır bırakırız” dedi.