Aytaç Yalman'ın ölümünün ardından Fenerbahçe Orduevi'ne virüs ablukası

Kampüse girişler sınırlandırıldı, içeriye alınacaklar da termal kameradan geçiriliyor, ateşi ölçülüyor. Fenerbahçe kampüsünde görevli askerlerin büyük bir kısmı bağlı bulundukları askeri birliklere gönderildi. Kampüste çeşitli görevlerde bulunan sivillerden de kritik personel dışındakilerin de ikinci bir emre kadar gelmemeleri istendi.

Koronavirüs nedeniyle öldüğü saptanan Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın yoğun bakımda tedavinin devam ettiği ve uyutulduğu öğrenildi. Kardeşi Çiğdem Hanımın Koronavirüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.

Kısıtlı törenle toprağa verildi

Aytaç Yalman için Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken, Koronavirüs önlemleri çerçevesinde “kısıtlı tören” yapıldı. Cenazesinin hastaneden alınıp mezarlığa götürülmesinde Merkez Komutanlığı tarafından taşıma ve saygı mangası görev yaptı. Ailesinden alınan bilgiye göre cenazeye ordunun görevlendirdiği 1 tuğgeneral ile 4 yakını katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Mehmet Ceyhan virüsten ölenlerin nasıl gömüldüğüne dair şu bilgileri verdi. “Bu tip durumlarda iki kat plastik torbaya kireç koyup mezarın altına iki parmak, cenaze konulduktan sonra da yine iki parmak kalınlığında kireç dökülüp sonra üstü kapatılması gerekiyor. Ölen kişi nefes alıp vermediği için ağzında burnunda bulunan virüs en fazla 8 saat kalabilir. Cenazeye katılanlara virüsün bulaşması söz konusu değildir.”