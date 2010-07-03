Aytaç Yalman da 'Balyoz' şüphelisi...

T24 - Savcılık, ‘Darbe Günlükleri’ soruşturması ile ‘Balyoz Darbe Planı’yla ilgili hazırlık soruşturmasını birleştirdi. Ardından sürpriz bir kararla ‘Balyoz’a dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ı da dahil etti. Dönemin G. Kurmay Başkanı Hilmi Özkök, “Muhatap Yalman’dır” demiş, ancak Yalman sorgulanmamıştı.



Vatan gazetesinin haberine göre; ergenekon kapsamında yürütülen Darbe Günlükleri soruşturması ile Balyoz Darbe Planı’yla ilgili yürütülen hazırlık soruşturması birleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, sürpriz bir kararla 2003’teki Balyoz Darbe Planı’yla ‘bağlantıları olduğu‘ iddiasıyla Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, eski Deniz kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına’yı “Balyoz” soruşturması kapsamına aldı. Böylece emekli üç kuvvet komutanı da “Balyoz” şüphelisi oldu. Savcılık ihtiyaç duyarsa “Oraj, Suga, Sakal” adlı planlarla ilgili eski komutanlarına ek sorgu yapabilecek.



“Ayışığı”, “Sarıkız”, “Yakamoz” ve “Eldiven” darbe planları iddialarına ilişkin 3 eski kuvvet komutanıYalman, Örnek ve Fırtına’nın 5 Aralık 2009’da İstanbul Özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadelerine başvuruldu. Eski kuvvet komutanları, Özden Örnek’in günlüklerinde yer alan ‘2003-2004’teki darbe hazırlıklarıyla” ilgili 10 saat sorgulandı. Darbe planlarıyla ilgili 131 soru yöneltilen komutanlar daha sonra serbest bırakıldı.





37 asker tutuklandı



Bu soruşturma sürerken, 20 Ocak 2010’da Taraf gazetesi, “Balyoz Darbe Planları” adıyla bir dizi belgeyi yayınladı. Mart 2003’de dönemin 1.Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın başkanlık ettiği ‘Seminer toplantısı’na çok sayıda kurmay subayın katıldığı ortaya çıkınca, savcılık bununla ilgili yeni bir soruşturma açtı. Taraf’ın savcılığa teslim ettiği belgelerle ilgili olarak, 22 Şubat 2010’da önemli bir süreç başladı. 2003’te seminer yapılırken Harp Akademileri Komutanı olan İbrahim Fırtına ile Donanma Komutanı Özden Örnek ve aralarında Çetin Doğan’ın da olduğu 49 asker gözaltına alındı, 37’si tutuklandı. Sonradan Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları’na getirilen iki eski komutan Fırtına ile Örnek, şüpheli sıfatıyla ‘Balyoz’ belgeleriyle ilgili sorgulandı ve savcılıkça serbest bırakıldı.





Aytaç Yalman tartışması



Balyoz’dan tutuklanan Çetin Doğan, 1.Ordu’dan ayrıldıktan sonra Karargahtaki Kozmik Büro’ya gizlice girildiğini öne sürerek dönemin Genelkurmay Başkanı’nı suçlayınca ilginç bir tartışma başladı. emekli Orgeneral Hilmi Özkök, bu sözleri eleştiririrken, “Devamlı beni tartışmaların içine çekmeye çalışıyor. Onun muhatabı dönemin ordu komutanıdır (Aytaç Yalman)” dedi. Yalman ise Özkök’ün bu sözlerini şu sözlerle yanıtladı: “Hilmi Paşa haklıdır. Muhatap benim. Bu aşamada, konuşmayacağım. O dönemde Kurmay Başkanım da İlker Başbuğ’ydu. Şimdi yaptırdığı araştırmanın sonucunu bekliyorum.”





Ve sürpriz savcılık kararı



Bu tartışmaların üzerinden üç ay geçtikten sonra İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcıları, Aytaç Yalman’la ilgili ilginç bir karara imza attı. Yaklaşık 7 ay önce ‘Darbe günlükleri’ nedeniyle ifadesi alınan ve soruşturması bu başlıkta yürütülen Yalman, ‘Balyoz soruşturmasına dahil edildi. Savcılık iki ayrı hazırlık dosyasını Balyoz’da birleştirdi. Böylelikle Çetin Doğan’ın komutanı da soruşturma kapsamına girdi. “Darbe günlükleri”nden sorgulanan Özden Örnek ile İbrahim Fırtına da Yalman gibi, sadece Balyoz’dan soruşturulacak. Bu iki eski komutan 2003’te 1’inci Ordu görev ve sorumluluk bölgesinde görevliydi ve Balyoz toplantılarına sunulan Suga ve Oraj planlarını hazırlamakla suçlanıyordu. Bu planlarda, Ege’de Yunanistan’la bir kriz çıkarılmasına ve bir Türk jetinin kendi uçaklarımızca düşürülmesini yönelik hazırlıklar olduğu öne sürülüyordu.







