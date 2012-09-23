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Aytaç Yalman: Balyoz'da mahkûm olanlar içinde can borcum olan var

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman Balyoz darbe planı davası kararlarını Fikret Bila'ya değerlendirdi

23 Eylül 2012 19:56

Balyoz darbe planı davasında verilen kararların ardınan hissettiklerini dile getiren emekli Orgeneral Aytaç Yalman, "Aralarında can borcum olan silah arkadaşlarım var. Bunu üzüntümün derinliğini, büyüklüğünü ifade etmek için söylüyorum. Silah arkadaşlarımın üzüntülerini en derin şekilde hissettiğimi, paylaştığımı belirtmek için söylüyorum." dedi

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın "Emir verenle alan bir değil" başlığıyla yayımlanan (23 Eylül 2012) yazısının bir bölümü şöyle:
 

Emir verenle alan bir değil

 
...
 

Aytaç Yalman: Can borcum olan var

 
 
‘Bu dava süresince iftira ve suçlamalara muhatap oldum. Hatta gazete ve televizyonlarda utanmadan, sıkılmadan gizli tanık olabileceğim söylendi. Ben, bu davada tanıklık yapmak istedim. Ancak mahkemeden bu yönde bir davet almadım’
 
Balyoz davasına konu olan 1. Ordu’daki seminerin yapıldığı dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman’dı...
 
Dava boyunca, Aytaç Yalman Paşa’nın da adı dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök Paşa’yla birlikte çok sık geçti. Aytaç Paşa da bazı eleştirilerle hatta suçlamalarla karşılaştı. Zaman zaman açıklamalar yaptı. Balyoz davasında tanık olmak istedi. Ancak tanık olarak çağrılmadı. Keza sanıklar da ortak dilekçelerle Aytaç Yalman’ın ve Hilmi Özkök’ün tanıklık yapmasını talep ettiler, ancak mahkeme bu talepleri de yerinde bulmadı.
 
Aytaç Yalman Paşa, Balyoz cezalarını nasıl karşıladı?
 
Dünkü konuşmamızda duygularını sordum:
 
 

'Can borcum var'

 
 
Balyoz davası sonuçlandı. Sanıklar, 16-20 yıl arasında ceza aldılar. Neler hissettiniz?
 
Çok müteessir olduğumu söylemeliyim. Hepsi silah arkadaşlarım. 2 bin yıllık şanlı tarihe sahip kahraman ordumuzun eski bir mensubu olmanın ötesinde bir dönem sorumluluğunu da taşıdığım silah arkadaşlarımın ceza almış olmalarından ayrıca büyük üzüntü duyuyorum. Aralarında can borcum olan silah arkadaşlarım var. Bunu öyle sözün gelişi söylemiyorum, gerçekten can borcum olan silah arkadaşım var içlerinde. Bunu üzüntümün derinliğini, büyüklüğünü ifade etmek için söylüyorum. Silah arkadaşlarımın üzüntülerini en derin şekilde hissettiğimi, paylaştığımı belirtmek için söylüyorum.
 
 

'Akla ziyan suçlamalara  muhatap oldum'

 
 
Balyoz davasıyla ilgili olarak size yöneltilen suçlamalar da oldu. Tanıklık talebiniz kabul edilmedi. Neler söyleyeceksiniz?
 
Evet, bu dava süresince haksız ve hiçbir doğru bilgiye dayanmayan iftira ve suçlamalara muhatap oldum. Hatta gazete ve televizyonlarda utanmadan, sıkılmadan gizli tanık olabileceğim söylendi. Daha da ileri giderek söylentilerden haberler üreten bazı sorumsuzlar, bu davayla ilgili bavulla da ilişkim olduğunu dahi ifade edebildiler. Bu tür sorumsuz beyanlarda bulunanlar karşısında yasal haklarımı kullanacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ben, bu davada tanıklık yapmak istedim. Ancak mahkemeden bu yönde bir davet almadım. Bildiğiniz gibi CMK’nın 178. maddesine göre, bu konu mahkemenin takdirindedir. Mahkemede açık tanıklık yapmak istediğini beyan eden biri gizli tanık olur mu? Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış biri silah arkadaşlarının yargılandığı bir davada gizli tanık olmayı kabul edebilir mi, bunu aklından geçirebilir mi? Elbette hayır. Benim gizli tanık olabileceğimi söylemek akla ziyan bir iddiadır.
 

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