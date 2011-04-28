Aytaç Yalman: Bilgi ve belgeye sahip değilim

T24- Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, uzun zamandan beri sürdürdüğü suskunluğunu bozarak, “Adaletin tecelli edeceğine olan inancımı belirtirken, suçsuz olduklarına inandığım arkadaşlarımın özgürlüklerine kavuşacağına bütün kalbimle inanıyorum” dedi. Yalman, dava konusuyla ilgili bilgi ve belgeye sahip olmadığını özellikle vurguladı.

ESKİ Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, uzun zamandan beri sürdürdüğü sessizliğine son vererek Hürriyet’e yaptığı açıklamada adaletin tecelli edeceğine inancını belirterek, “Suçsuz olduklarına inandığım arkadaşlarımın özgürlüklerine kavuşacağına bütün kalbinle inanıyorum” dedi. Yalman uzun zamandan beri sessizliğini koruyor, medyaya bir açıklama yapmıyordu.



Balyoz Davası sanıkları mahkemede zaman zaman eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Yalman’ın manhkemeye gelip bildiklerini anlatmalarını istiyorlardı. Hilmi Paşa zaman zaman açıklama yapıyor ancak açıklamalar genel ifadeler niteliğinde oluyordu. Bu açıklamalar suçsuz yere cezaevinde yatırıldıklarına inanan sanıklar ile yakınlarını tatmin etmiyordu.



Yalman, dün arayarak Hürriyet aracılığıyla kamuoyuna bir açıklama yapmak gereğini duyduğunu söyledi. Uzun zamandan beri suskun kalmayı yeğleyen Yalman’ın bu açıklamayı yapmaya karar vermesine Hilmi Paşa’nın açıklaması etkili oldu. Balyoz davasına neden olan 2002’de 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan yönetiminde yapılan ‘Plan semineri’, Yalman’ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde gerçekleştirilmişti. Yalman’ın Hürriyet’e yaptığı açıklama şöyle:







Bilgi ve belgeye sahip değilim







“Balyoz davasıyla ilgili olarak yargılamanın başlamasından bugüne kadar kamuoyuna ve basına açıklama yapmamaya özen gösterdim. Yargının devamı süresince Hilmi Paşa (Hilmi Özkök) zaman zaman basına açıklama yapmak suretiyle konuya ilişkin görüşlerini belli bir ölçüde ifade etti. Ancak bugüne kadar benim konuyla ilgili açıklama yapmamamın konuya ilişkin bilgi ve belgeye sahip olduğum halde basına konuşmaktan imtina ediyormuşum gibi bir yanlış kanaat uyandırdığını belirledim. Bu nedenle kısa bir açıklama yapma ihtiyacını hissettim. Dava konusu ile ilgili bilgi ve belgeye sahip olmadığımı özellikle belirtmek isterim. Adaletin tecelli edeceğine olan inancımı belirtirken, suçsuz olduklarına inandığım arkadaşlarımın özgürlüklerine kavuşacağına bütün kalbimle inanıyorum.”