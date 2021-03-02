Aytaç Ünsal'ın avukatı: Müvekkilim tedavisi için alması gereken saf B vitaminine ulaşamıyor

Edirne'de gözaltına alınarak tutuklanan avukat Aytaç Ünsal'ın avukatı müvekkilinin B vitaminine ulaşamadığını söyledi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde avukat Aytaç Ünsal'la görüşen avukat Güçlü Sevimli bianet’e yaptığı açıklamada, Ünsal’ın bacaklarındaki nöropati (sinir ucu iltihabı) tedavisi için alması gereken saf B vitaminine ulaşamadığını ifade etti.

Nöroloji uzmanının reçete ettiği ilacın, cezaevi reviri doktorunca yazılmadığı için Ünsal’ın ilacı alamadığını söyleyen avukat Sevimli, hapishanedeki sağlık dosyasında da bunun çok net belirtildiğini belirtti ve “Zaten hem infaz kanununa hem tüzük ve yönetmeliklere göre, hapishane idaresinin en temel görevi mahpusların yaşam ve sağlık haklarını korumak” dedi.

Ölüm orucu eylemini 215 gün sürdüren Aytaç Ünsal'ın avukatı Güçlü Sevimli, Cuma günü Edirne F Tipi Cezaevi’nde görüştüğü Ünsal’ın durumuna dair şu bilgileri aktardı:

“Sağlık problemleri devam ediyor. Bacaklarındaki sinir ucu iltihabı nedeniyle ağrılar yaşıyor, ancak ayaklarını uzatarak oturabiliyor, sürekli ayaklarını uzatarak durmak zorunda. Normal oturduğunda çok ağrı çektiğini söylüyor. Avukat görüşünde de ayaklarını uzatarak görüşme yaptık. Gece uyurken de ayaklarının altına yastık koyup yükselterek uyuyor, bunun da çok zor olduğunu söyledi. Ayrıca bacaklarında kızarma ve morarma var. En önemlisi de, tedavisi için gerekli koşullar sağlanmıyor. Sağlık durumu tutuklandıktan sonra kötüleşti.”

Ne olmuştu?

ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların yargılandığı davada, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla Ebru Timtik’e 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal’a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlardan Ebru Timtik, 27 Ağustos'ta, ölüm orucunun 238. gününde Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ölüm orucunda olan Aytaç Ünsal Yargıtay’ın adli kontrolle tahliyesine karar vermesinin ardından 4 Eylül’de ölüm orucunu sonlandırıp bağımsız hekimlerce yapılacak tedaviyi kabul etti.

ÇHD davasında yargılanan avukatlarla ilgili kararını açıklayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, avukatlar Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır hakkındaki hükümler hariç diğer cezaların onanmasına hükmetti.

Avukat Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybettiği için onunla ilgili karar verilmesine yer olmadığı ifade edildi. Ölüm orucunu sona erdiren avukat Aytaç Ünsal için ise tedavisi bitene dek infazı ertelenmesine hükmetti.

İçişleri Bakanlığı, 10 Aralık 2020’de yaptığı açıklamada Ünsal'ın, “Edirne'den yurtdışına kaçmaya çalışırken üç göçmen kaçakçısıyla yakalandığını” açıkladı. Ünsal, Edirne'den üç kişiyle birlikte gözaltına alındı ve tutuklandı.