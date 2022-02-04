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Spor

Aytaç Kara, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu

04 Şubat 2022 15:24

Sezon başında Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Aytaç Kara, sosyal medya hesabından ayrılığı resmen duyurdu. Tecrübeli futbolcu kiralık olarak Göztepe'de forma giyecek.

Göztepe'nin uzun bir süredir Galatasaray 'dan takıma kazandırmak için uğraş verdiği Aytaç Kara'dan Galatasaray'a veda paylaşımı geldi. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor. Başarılı orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar İzmir ekibinde forma giyecek.


Aytaç Kara bu sezon ligde sadece 6 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11’de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı.

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