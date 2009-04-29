Aytaç Durak'tan Başbakan'a: Hodri meydan

'Adana'da şaibeli başkan var'

Senaryolardan etkilenmiş



Başbakan Erdoğan’ın, partisinin ilçe başkanları ile yaptığı toplantıda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak’ı suçlayarak, burada seçimlerin yenilenmesini isterken söylediklerini değerlendiren Durak şöyle konuştu:“Bu açıklamanın Sayın Başbakan’ın ağzından çıktığına inanmıyorum. Bu ülkede herkesten önce Sayın Başbakan’ın hukuka saygılı olması gerekir. Ancak doğruysa, ‘hodri meydan’ diyorum. Göbeğiniz atıyorsa; seçmene para dağıtmayın, kamu görevlilerine baskı yapmayın, RTÜK Başkanı Zahit Akman imzasıyla televizyonumuzu kapatmayın, hizmetlerimizi engellemeyin, seçimleri yenileyelim.”Adana seçimleri ile ilgili olarak ilçe seçim kurulları, İl ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan itirazların sonuçlandığını, buna rağmen Başbakan’ın ‘şaibeli’ diye açıklama yapmasını ‘esefle karşıladığını’ belirten Durak, seçimlerin yenilenmesinin birilerinin istemesiyle yapılamayacağını, yasal düzenlemeler yapacak gücün iktidarın elinde bulunduğunu vurguladı. Durak, “Bu değişiklikleri yaparsınız, seçimleri yenilersiniz. Ve bana da 6'ncı kez seçim kazanma gururu yaşatırsınız” diye konuştu. Durak, Adana’da oyların yakılması, çalınması ve çetenin işe karıştığı şeklindeki iddiaları ‘senaryolar yaratıldı’ diye değerlendirip, “Bu senaryolardan Başbakan Erdoğan’ın da etkilendiği anlaşılıyor” dedi.Aytaç Durak seçimlerden 2 ay önce AKP’den istifa ederek MHP’den aday oldu. Seçimde AKP adayından bin 500 oy fazla alarak 5'inci kez aynı göreve seçildi. CHP ve AKP’nin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda da görüşülerek reddedilince sonuçlar kesinleşti.