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Politika

Aytaç Durak tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan...

27 Aralık 2011 02:00

T24 - İçişleri Bakanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak ile birlikte toplam 4 kişi ''ihaleye fesat karıştırmak ve devlet malını zarara uğratmak'' suçlamaları nedeniyle tutuklandı.

28 Mart 2010 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak, 2006 yılında merkez Seyhan ilçesi Menekşe köyünde yarısı özel bir şahsa ait 13 dönümlük arsayı, ihaleyle damadına verdiği iddiasıyla, eski genel sekreter Hasan Gülşen ve damadı Bekir Cavcav'ın da aralarında olduğu 12 kişi ile birlikte, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça ifade alma işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Durak, damadı Bekir Cavcav, eski genel sekreter Hasan Gülşen ve Atilla Kuzucu tutuklandı.

Durak ile birlikte toplam 13 kişi adliyeye sevk edilmiş, 9 kişi savcılıkça serbest bırakılmıştı.


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