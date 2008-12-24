AKP'den istifa eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Aytaç Durak MHP'ye geçti.

Bu karar Aytaç Durak'ın oğlu Gökhan Durak'a ait bölgesel yayın yapan Çukurova TV'de flaş gelişme olarak duyuruldu.



Durak, Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında bir görüşme yaptığını söyledi. Durak, ziyaret sırasında üyelik formunu imzalayarak MHP'ye geçtiğini ifade etti.



Daha önce Adanalılara dağıttığı anket formlarının 210 bininin geri döndüğünü ve bunları dolduran 174 bininin tekrar aday olması yönünde talepte bulunduğunu anlatan Durak, şöyle konuştu: “Adanalı tekrar aday olmamı istediği gibi bana da büyük bir çoğunlukla 'istediğin partiden aday ol, istersen bağımsız ol' demelerini şükranla karşılıyorum. Adana'ya hizmet etmek bir şereftir. MHP yöneticilerinin şahsıma gösterdikleri yüksek düzeydeki ilgi, alaka ve özellikle ciddiyet ve tevazu sahibi olmalarına karşı duyarsız kalamadım. Adanamıza ve vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum.”



4 farklı partiyle başkanlık



Bugün Ankara’ya gelen ve Genel Merkezde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşüp partiye kaydını yaptıran Durak, MHP’den Adana Belediye Başkanı gösterilecek. Durak’ın MHP’nin Adana adayı gösterileceği bizzat Devlet Bahçeli tarafından açıklanacak. Böylelikle ANAP, DYP ve AKP’li olarak Adana’da toplam 4 kez seçim kazanan Durak, bu sefer de MHP’li olarak seçime girecek.



Temayül yoklamasına kızmıştı



Durak, 25 yıllık siyaset kariyerinde beşinci kez parti değiştirdi. ANAP, DYP, ardından yine ANAP ve AKP rozetlerini taşıyarak Adana Belediye Başkanı olan ve 1 Aralık günü AKP’den istifa eden Durak, partisinin temayül yoklamasına kızarak istifasını vermişti.



Bağımsız adaylığı düşünen ancak MHP’den gelen teklifi değerlendiren Durak, bugün yeni partisine geçti. Durak Genel merkezde görüştüğü MHP yetkililerine ‘’Şahsıma gösterilen güvene teşekkür ederim. Adana halkının büyük çoğunluğu benim yeniden Büyükşehir belediye başkanı olmamı istedi. MHP de benim ilkelerimle örtüşen bir partidir’’ dedi.



Durak son seçimlerde AKP’den yüzde 39.8 oy oranı ile Adana Belediye Başkanı seçilmişti



