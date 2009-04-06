Aytaç Durak mazbatayı aldı

5. kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Durak, mazbatasını aldıktan sonra ‘Günahımı alanları Allah'a havale ediyorum’ dedi.



5'inci kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan MHP'li Aytaç Durak, seçimin 8'inci gününde mazbatasını aldı. Durak, siyasetin yozlaştırıldığını ileri sürerek, ``Günahımı alanları Allah'a havale ediyorum'' dedi.



Adana'da sancılı geçen seçim sürecinin ardından MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Aytaç Durak, beraberinde MHP İl Başkanı Ahmet Erdoğan, meclis üyeleri ve çok sayıda partili ile birlikte İl Seçim Kurulu'na gitti.



Mazbatasını teslim alan Aytaç Durak, Adliye binası önünde kısa bir basın açıklaması yaptı. 2009 yerel seçimlerinde siyasetin yozlaştırıldığını ileri süren Başkan Durak, ``Çok sıkıntı çektik. İğrenç yalanlarıyla halkı yanıltanlar oldu. Siyaseti yozlaştırdılar. Halkın kafasını karıştırdılar. Yüzde 60- 70'lerde olan halk sevgimi, kafa karışıklığı içinde tereddüde sevk ettiler. Oy hırsızlarını, siyaseti iğrençleştirenlere, benim günahımı alanları Allah'a ve Adana halkının takdirine havale ediyorum. MHP'lilere tahriklere kapılmadıkları ve destek oldukları için teşekkür ediyorum'' dedi.



Konuşması sırasında Adliye önünde kalabalık oluşturanlar, Durak'a çiçekler atarak, `Adana seninle gurur duyuyor' sloganı attı.



Başkan Aytaç Durak, başka bir açıklama yapmadan makam otomobiline binerek belediyeye geçti.



