-AYTAÇ DURAK İFADE VERDİ ADANA (A.A) - 23.06.2011 - İçişleri Bakanlığı kararıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde 11 saat şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Durak, Adana'da önceki gün gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere saat 16.15'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldi. Durak'ın ifadesi burada alınırken ifade verme sırasında zaman zaman mola verilip, yemek, çay ve su getirtildiği öğrenildi. Bu arada, ifade alındığı sırada soruşturmayı yürüten savcının da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldiği ancak sorguya katılmayıp Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp ayrıldığı bildirildi. İfadesi saat 03.15'de biten Durak, basın mensuplarının görüntü almaması için Emniyet Müdürlüğü binasının Pasaport Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu kapıdan çıktı. Ancak buna rağmen gazetecilerle karşılaşan ve bu duruma şaşıran Durak, ifadesi alınırken hangi soruların yöneltildiğinin sorulması üzerine, ''Yasalara ben saygılıyım her hangi bir açıklama yapmayacağım'' dedi. Durak, ''Türkiye'de hukuk, yargı ve emniyet gerçekten takdir edilecek bir düzeyde çalışıyor. Belki Türk yargısı kaplumbağa hızıyla yürüyor. Bu konudan hep şikayetçiyiz ama önde giden tavşanı da yakalıyor. Yani hiç bir şey gizli kalmayacak, gerçekler ortaya çıkacak merak etmeyin'' diye konuştu. Durak ayrıca bir gazetecinin ''Soruşturma derinleşecek mi?'' sorusunu, ''Zaman içinde göreceksiniz'' diye yanıtladı. Durak, 11 saat sonunda kendini yorgun hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, ''Yüzümde bir yorgunluk ifadesi var mı? Yorgun değilim herhalde'' dedi. Önceki gün başlatılan operasyonda Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel ve eski Genel Sekreter Hasan Gülşen'in de aralarında bulunduğu 12 kişi ile İstanbul, Antalya ve Mersin'de de 5 kişi gözaltına alınmış, Aytaç Durak'ın da evi polis ekipleri tarafından aranmıştı.