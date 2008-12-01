Aytaç Durak AKP'den ayrıldı

Müfettiş raporu: Aytaç Durak yargılanmalı

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Aytaç Durak, AKP'den istifa etti. Durak yaptığı açıklamada, "300 partili ile temayül yoklaması yaptıktan sonra adaylık konusunu değerlendireceğiz demek, öncelikle o insana yıllardır oylarıyla destek veren Adana halkına hakarettir'' dedi.Durak'ın istifası bu sabah, önce oğluna ait yerel Çukurova TV'de duyuruldu. Ardından Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu aracılığıyla Aytaç Durak'ın AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği 1 Aralık 2008 tarihli istifa dilekçesi açıklandı. Durak'ın istifa dilekçesi şöyle:"Sayın Genel Başkanım; 5 yıl önce bir dönem için partinizden aday yapılmamı talep etmiştim. Sağolun bana güvendiniz. İnşallah güveninize layık olmuşumdur. 5 yıl bitti ancak, bir takım gerekçelerden dolayı AKP üyeliğinden istifa ediyorum. Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım.''Adana'da 4 dönemden bu yana başkanlık koltuğunda oturan Aytaç Durak, 1984'te ANAP'tan ilk kez seçildi. Bir dönem DYP'de yer alan Durak, son seçimlere AKP rozeti ile girdi. 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olma hazırlıklarının işaretini veren Durak'ın adı geçtiğimiz ay önce CHP'de, sonra da DP'de konuşuldu.AKP ile yollarını ayırdığını açıklayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, istifasına gerekçe olarak AKP'nin 3 Aralık'ta il teşkilat nezdinde yapılacak `temayül yoklamasını' gösterdi. İstifaya dönük ilk yazılı açıklamasında Erdoğan'a gönderdiği istifa dilekçesini açıklayan Durak, ikinci yazılı açıklamasında şunları söyledi:"Görevini halktan aldığı destekle sürdüren ve belediyecilikte markalaşan bir insana, `300 partili ile temayül yoklaması yaptıktan sonra adaylık konusunu değerlendireceğiz' demek öncelikle o insana yıllardır oylarıyla destek veren Adana halkına hakarettir. Böyle bir tutum ve yaklaşımı şahsım ve hemşehrilerim adına kabul etmem söz konusu olamazdı.''Bazı internet siteleri ve ajanslarca istifasıyla ilgili yakıştırmalarda bulunulduğunu kaydeden Durak, 1999 yerel seçim sonuçlarını hatırlatarak AKP'ye meydan okudu. Durak, şöyle devam etti:"Her seçim partiler üstü oyu kanıtlanmış bir belediye başkanının, örneğin; iki seçimin bir arada yapıldığı 1999'da Türkiye'de birinci olan DSP, Adana'da da birinci olarak 5 milletvekili ile iki ilçeden büyüğünü yani Seyhan Belediye Başkanlığı'nı kazandı. İkinci gelen parti MHP, 4 milletvekili ve ikinci büyük ilçe olan Yüreğir Belediyesi'ni kazandı. O dönem mensubu bulunduğum Anavatan Partisi ise iki milletvekili ve belediye meclisinde sadece iki üye ile yetinmek zorunda kalırken, Adana halkı bitişik sandıkta çok büyük bir farkla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tercihini benden yana kullandı.''Durak'ın istifasından bir gün önce AKP Adana İl Başkanı Mustafa Attaroğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak üzere görevinden istifa ederken, kendisi de CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 hafta önce gündeme getirdiği Durak'a yönelik `imar rantı' iddiaları üzerine basın toplantısı yapıp, iddiaları yanıtlamıştı.