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Politika

AYTAÇ DURAK "GÖREVE İADE" BEKLİYOR ADANA (A.A)

11 Kasım 2010 14:38

-AYTAÇ DURAK "GÖREVE İADE" BEKLİYOR ADANA (A.A) - 11.11.2010 - İçişleri Bakanlığı kararıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak, ''Başbakan'ın parti grubundaki 'Seçimle gelen seçimle gider' sözünün ışığında, İçişleri Bakanı'ndan beklenen, Adana'da da gerekeni yapması ve beni göreve iade etmesidir'' dedi. Durak, yazılı açıklamasında, bir ilin belediye başkanının mahkemede yargılanmasına devam edilmesine rağmen, başka bir ilin belediye başkanın da Ağır Ceza Mahkemesinde 12.5 yıl hapse mahkum olup, karar kesinleşmemesi nedeniyle görevlerini sürdürdüğünü, bir ilçe belediye başkanının da uzaklaştırıldığı görevine 3 ay sonra mahkeme kararı sonucu iade edildiğini belirtti. ''54 müfettişin 8 aydır yürüttüğü soruşturma sonucunda görevden alınmasını gerektirecek tek bir davanın bile açılmadığı gibi suç iddiasında dahi bulunulmadığını'' ifade eden Durak, şöyle devam etti: ''Daha da önemlisi gecikme Adana halkının cezalandırılmasına dönüşmektedir. Diğer taraftan 8 aydır milyonluk bir şehrin yönetimi, halkın yetki vermediği vekillerin elinde. Genel sekreter, genel sekreter yardımcılarından danışmanlara, genel müdürlerden odacılara kadar belediye personelinin alt-üst edilmesi, bir ayda 30'u aşkın imar değişikliği kararı alarak şehrin dengelerinin bozulması ve Ağır Ceza'da rüşvetten yargılanmakta olan sanık meclis üyesinin dahi bu kararlarda oy kullanması telafisi mümkün olmayacak uygulamalara neden olmakta. Ayrıca, Adana kamuoyunda rüşvet iddialarının artmasına neden olmaktadır.''

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