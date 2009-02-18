Aytaç: Adana 'Durak' diyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP adayı Aytaç Durak, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimler için çeşitli araştırma şirketlerinin yaptığı anket sonuçlarının 5 yıl öncesini hatırlattığını bildirdi.





Aytaç Durak, yaptığı yazılı açıklamada, 5 yıl önce çeşitli partilerin ve kendisinin yaptırdığı kamuoyu araştırma sonuçlarının sandıklara birebir yansıdığını öne sürdü.



Önceki dönemde "Seçim değil sayım olur. En yakın rakibime 100 bin oy fark atarım" dediğini anımsatan Durak, şunları kaydetti:



"Bildiğiniz gibi öyle de olmuştu. Çünkü halkım beni, ben halkımı çok iyi tanıyoruz. Bugün de değişen bir şey yok. Anketlerde ne çıkıyorsa yine sandıklardan da o sonuçlar çıkacak. 5 yıl önce de anketler 'Durak' diyordu, 5 yıl sonra da. Tarih tekerrür ediyor.



Diğer partiler gibi biz de çeşitli anketler yaptırıyoruz. Ayrıca ben tüm Adana halkına mektup göndererek fikirlerini soruyorum. Bildiğiniz gibi bunu her seçim öncesi yapıyorum. Çünkü Adana halkının görüşleri benim için çok önemli. Anketlerde de görüldüğü üzere, hangi araştırma şirketi yaparsa yapsın büyükşehir belediye başkanı olarak Adana halkı beni görmek istiyor."

