Ayta Sözeri'ye en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü

Oyuncu Ayta Sözeri, Altın Artemis Ödülleri’nde “en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü"nü kazandı.

Kaos GL’nin haberine göre, 27-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali’nin Altın Artemis Ödülleri, festivalin son gününde sahiplerini buldu. Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen festivalde ödül sahipleri, dijital oylamayla belirlendi. 103 ülkeden yaklaşık 1,5 milyon kişi oy verdi.

Aile Arasında filmindeki “Behiye Hala” rolüyle trans kadın sanatçı Ayta Sözeri, Altın Artemis Ödülleri’nde “en iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

“En iyi senaryo” ödülünü Gülse Birsel; filmdeki rolleriye “en iyi erkek oyuncu” ödülünü Engin Günaydın, “en iyi kadın oyuncu” ödülünü ise Demet Evgar aldı.