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Aysun'un fikri geldi

Aysun Kayacı, şimdi de terör sorununa el attı, terörü çözene ödül verilmesini teklif etti

11 Ekim 2008 03:00

Yaptığı ilginç çıkışlarla gündeme gelen Aysun Kayacı, şimdi de terör konusuna el attı.

Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği ve 300 milyar dolardan fazla para harcadığı PKK terörü için sarışın manken ilginç bir öneride bulundu. NTV'de önceki gece yayınlanan ve Can Dündar'ın konuk olduğu 'Haydi Gel Bizimle Ol' programında konu terörizmdi.

Dündar, PKK terörünün ortadan kalkması için siyasi çözümün şart olduğunu anlattı. Dündar "Bunu çözecek olan kahraman olacak, Türkiye'nin kaderini değiştirecek" diye konuşurken araya giren Kayacı, önerisini patlattı: Google dünyayı değiştirecek en iyi 5 fikre 10 milyon dolar ödül veriyor. Belki biz de böyle bir kampanya yapabiliriz. Herkesin iyiliği için teröre çözüm bulacak fikre ödül verilebilir... Gerdek sendromu yaşadın mı?

Aysun Kayacı, programın diğer konuğu Hande Ataizi'ne de şaşırtan bir soru yöneltti. Kayacı, Ataizi'nin avukat Fethi Pekin'le yaptığı 24 saatlik evliliği konuşulurken, "Gerdek sendromu yaşadın mı?" diye sordu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Ataizi soruyu duymazlıktan gelerek durumu kurtarma ya çalıştı.

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