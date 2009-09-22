Aysun Kayacı'nın yeni aşkı Baran Süzer

Ozan Sevindik’le ilişkisini bitiren Aysun Kayacı, aşkı Süzer Holding’in veliahtı Baran Süzer’de buldu.

Aysun Kayacı, iki yıl birlikte olduğu Ozan Sevindik ile ilişkisini geçtiğimiz şubat ayında noktalamıştı. “Süpermen’im” dediği Sevindik’ten ayrıldıktan sonra adı oyuncu Alper Kul ile anılan Kayacı, “Alper sadece arkadaşım” diyerek çıkan haberleri yalanladı. Kısa süre sonra da ünlü mankenin aslında Baran Süzer’le birlikte olduğu ortaya çıktı.

Arkadaşları da vardı

Baran Süzer ve Aysun Kayacı’nın ilişkileri, ilkbaharda başladı. Meraklı gözlerden uzak durmak isteyen ikili, mayıs ayında Paris’e gitti. Onlara tatillerinde manken Gamze Karaman ile sevgilisi Evren Teker de eşlik etti. Kayacı-Süzer aşkının ilk fotoğrafı da işte o seyahatte çekildi.

Paris'te son tango

Eğitimine Harvard’da devam eden Aysun Kayacı, sevgilisi Baran Süzer’le Paris’te romantik bir tatil yaptı.