Aysun Kayacı'nın babasından tazminat davası

Baba Kayacı'nın vekili avukat Haşim Korkmaz, müvekkili Selahattin Bekir Kayacı'nın vekaletiyle, özel bir kanalda yayınlanan televizyon programında "Selahattin Bekir Kayacı'ya yayın yoluyla hakaret edildiği gerekçesiyle, televizyon kanalının yönetimine, Aysun Kayacı ve Müjde Ar'a dava açtıklarını" söyledi.Avukat Korkmaz, "NTV'de yayımlanan 'Haydi Gel Bizimle Ol' isimli programda, kızı Aysun Kayacı ile Müjde Ar'ın Bekir Kayacı'ya hakarette bulunduğu' iddia etti. Bu nedenle, 'kızı Aysun Kayacı ile Müjde Ar'ın yanı sıra programın yayımlandığı NTV'nin sorumluları hakkında da dava açtıklarını' ifade eden Korkmaz, 10 bin TL'si manevi, 100 bin TL'si de maddi olmak üzere 110 bin TL tazminat talep ettiklerini kaydetti.Korkmaz, "Maddi ve manevi tazminat davamızı Üsküdar Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmek üzere Vize Asliye Hukuk Mahkemesinde açtık" dedi.