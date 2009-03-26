Aysun Kayacı'dan, Seda Sayan'a ağır suçlama

Aysun Kayacı, babasını TV programına çıkarmaması karşılığında kendisinden 50 bin dolar istemekle suçladığı Seda Sayan hakkında suç duyurusunda bulundu..



Manken Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı ile yaşadığı magazin gündemine yansıyan sorunlarını yargıya taşıdı. Kayacı "Yüzüne kezzap atarım" dediğini öne sürdüğü babası ve onu programına çıkaran şarkıcı Seda Sayan hakkında "Kendisinden tehditle para istediği" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Kayacı babası ile film yapımcısı Hakan Türk'ten de şantaj suçlamasıyla şikâyetçi oldu. İstanbul Adliyesi'ne avukatıyla birlikte önceki gün öğle saatlerinde giden Kayacı, cumhuriyet savcısı Faruk Kurtoğlu'na şikâyet dilekçesini sundu. Yarım saat savcıya ifade veren güzel manken adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kayacı babasını filmde "oynatmaması" karşılığında yapımcı Hakan Türk'ün kendisinden para istediğini iddia etti.



Kayacı pazar günü Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde ise Seda Sayan'ın kendisinden, babasını programa çıkarmamak 50 bin dolar para istediğini iddia etti. Kayacı dilekçesinde şu suçlamalarda bulundu:



"Babam Selahattin Kayacı özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arım Balım Peteğim' isimli programa çıkarak hakkımda asılsız iddialarda bulundu. Babamı daha önce programına çıkaran ve yine çıkaracak olan Seda Sayan ile aynı camiadan tanışıyoruz. Kendisinden babamı programına çıkarmamasını rica ettim. Seda Sayan bu isteğimi yerine getirmek için benden 50 bin dolar para istedi."



Babaya konuşma yasağı



Kayacı'nın Seda Sayan ve babası hakkında tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlali suçlarından şikâyetçi olduğu dilekçe savcılıkça işleme konuldu. Kayacı ayrıca babasının kendisiyle ilgili medyada konuşmaması için de savcılığa başvuru yaptı. Talebi değerlendiren savcının nöbetçi mahkemeye başvurusu üzerine, baba Selahattin Kayacı'ya konuşma yasağı getirildi.

