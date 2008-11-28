Aysun Kayacı, ilk ve tek Türk Bond’unu kızdırdı!

“Türkiye’den kim Bond kızı olur?” anketinde Deniz Akkaya, Tuba Büyüküstün ve Berrak Tüzünataç’la birlikte ismi geçen Kayacı, bu konuda şunları söyledi: “Türkiye’den James Bond da çıkmaz, Bond kızı da çıkmaz. Türkiye’den Kara Murat ve Kara Murat’ın cariyesi çıkar…”Onun bu sözlerinden sonra Yeşilçam’ın efsane aktörü Göksel Arsoy’la konuştuk. 1960’lı yıllarda ‘Altın Çocuk’ adıyla seri Bond filmleri yapan Arsoy, bakın neler söyledi:Aysun Hanım, konuştuğu konularda biraz da bilgi sahibi olmayı denemeli. Doğrusu, hem talihsiz hem de maksadını aşan bir konuşma yapmış. Bu ülkenin ilk Bond’u benim. Kara Murat’la ilgili sözleri de sanki Türk sinemasını küçümser bir hava estirmiş gibi geldi bana. Bence hiç kimse Yeşilçam’ı küçümsememeli. Bugün sinema varsa, diziler varsa, her şeyi Yeşilçam’a borçluyuz. 50 senedir bu ülkede hâlâ bütün kapıları Yeşilçam açıyor bana. Eğer zahmet edip Aysun Hanım araştırsaydı, Türkiye’de ilk kez kanunuyla James Bond’u çeken aktörün Göksel Arsoy olduğunu öğrenecekti. Herkes haddini bilmeli. Biz efendilikten konuşmuyoruz! Bu hanım kızımız çok bilgisiz.