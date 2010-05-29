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Aysun Kayacı davayı kaybetti!

Aysun Kayacı ile babası arasında süren hakaret davası sona erdi. Mahkeme Kayacı'yı suçlu buldu.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- Aysun Kayacı ile babası arasında süren hakaret davası sona erdi. Mahkeme Kayacı'yı suçlu buldu.


Babasının Aysun Kayacı'ya açtığı hakaret davası sona erdi. Şişli 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada davayı karara bağlayan heyet, Aysun Kayacı'yı babasına hakaretten suçlu buldu. Aysun Kayacı'nın ertelenen cezası, aynı suçu 5 yıl içinde tekrar işlerse kesinleşecek. Baba Kayacı adliye çıkışında “Bana 'şizofren, alkolik' dedi. Para mara istemiyorum. Beni babası olarak kabul etmiyor, o zaman onun babası bir başkası mı? Çok kırgınım. Beni kendi dünyamda rahat bıraksınlar yeter.” dedi.  Aysun Kayacı ise herhangi bir açıklama yapmadı.


Kayacı, geçen yıl kendisine “Hayırsız evlat” diyen babasına Müjde Ar’la birlikte yorumcu olarak görev aldıkları “Haydi Gel Bizimle Ol” programında “Alkolik ve ağır şizofren” demiş, bunun üzerine baba Kayacı da hem kızına, hem de yayında ona destek vererek “Sen de onu babalıktan reddet. Seni hiçbir yere göndermeyiz. O defolup yurtdışına gitsin. Bir de sen ona para gönderiyorsun. Gönderme, onu da kes. Bu adamdan seni kurtaracağız” diyen Müjde Ar’a ceza ve tazminat davası açmıştı.

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