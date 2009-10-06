Aysun Kaptan'ın evinde sevinç yaşanıyor

Aden Körfezi'nde kaçırılan Horizon-1 gemisinin serbest bırakıldığının duyulmasının ardından, 4. Kaptanı Aysun Akbay'ın İzmir'deki baba evinde ''bayram sevinci'' yaşanıyor.

Aysun Kaptan'ın babası Özcan Akbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geminin serbest kaldığı haberiyle evde hem telaş, hem de bayram sevinci yaşanmaya başladığını belirterek, ''90 gündür bu anı bekliyorduk'' dedi.

Korsanların gemiden ayrıldığı haberini televizyondan öğrendiğini anlatan baba Akbay, o sırada bahçede olan eşi Şerife Akbay'a seslenerek haberi verdiğini, eşiyle heyecanı, sevinci, gözyaşları içinde paylaştıklarını söyledi.

Uzun zamandır bu anı beklediklerini ifade eden Akbay, şöyle konuştu:

''Yaşananların bitmesini bekliyorduk. Öğrendiğim kadarıyla gemi önce Ürdün'e geçecekmiş. Bunun bir hafta, 10 gün süreceği söylendi. Personel oradan uçakla getirilecekmiş. Henüz Aysun ile konuşamadık. Bizi aramasını bekliyoruz. Biz gemiden kendisine ulaşmaya çalıştık, olmadı. Onu İstanbul'da karşılayıp, özlemle sarılacağım. Aysun'a kavuştuğumuzda kurban keseceğiz.''

Sevinç gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenen anne Şerife Akbay de eşinin kendisine haberi vermesiyle büyük bir sevinç yaşadığını belirterek ''İnanamadım. Televizyonun başına geçip haberleri takip etmeye başladım'' dedi.

Aysun'a kavuşacağı anı sabırsızlıkla beklediğini kaydeden anne Akbay ''Aysun gelsin, ne isterse yapacağım. Bu anı yaşamak çok güzel. Kızıma kavuşmak istiyorum artık'' diye konuştu.

Kızının mesleğini sürdürmesine karşı çıkmayacağını, Aysun'un kendi kararını verebileceğini vurgulayan anne ''İşine devam edebilir. Her tarafa gidebilir. Ancak tekrar Aden'e gitmesine izin vermem'' dedi.

Aysun Kaptan'ın lise 3. sınıf öğrencisi kardeşi Aylin de İzmir'de kaldığı odada ablasının yattığı yatağı gösterirken, ablasının anlatacağı çok şey olduğunu, onu heyecanla beklediğini söyledi.

Aysun Akbay'ın diğer kardeşi Ayşen'in İstanbul'da bulunduğu, haberle büyük sevinç yaşadığı öğrenildi.

-KOMŞULARA TATLI İKRAMI-

Akbay Ailesi'nin komşuları da geminin serbest kaldığı haberi üzerine eve gelerek ailenin sevincine ortak oldu.

Aysun'un sağlıklı dönmesi için dua ettiklerini anlatan komşular, Aysun'u evinde görmek istediklerini kaydetti.

Aile eve gelen komşulara tatlı ikram etti.