Aysun duramadı Müjde Ar'a tosladı

Aysun'un canlı yayında freni boşalınca kırılmadık cam, devrilmedik çam kalmadı. Bu kez ki sözleri Müjde Ar'ı bile şaşırttı!



Bir süre önce Aleviler'in Ankara'da yaptıkları demokratik miting, programın konuları arasındaydı. Aysun, Alevilerle ilgili öyle bir söz etti ki şaşmamak mümkün değil! Biri kalkıp şu Aysun'u durdurmazsa memlekette devrilmedik çam kalmayacak!



Ortadoğu'daki mezhep kavgalarına dikkat çeken Aysun Kayacı, Aleviler'in demokratik bir miting ile hükümete ilettikleri taleplerini yorumlarken şu ifadeleri kullandı:

"Bana çok mantıklı geldi Alevilerin istekleri. Ortadoğu'da Amerikalı ve Batılı güçlerin oynadığı bir oyun var. Bu kavga birilerinin işine geliyor. Sıra bizde diyorum. Ortadoğu'da Sunni, Şii mezhep kavgalarında..."



Kayacı'nın bu ifadelerine hemen karşı çıkan Müjde Ar, "Ben oradan bir mezhep kavgası çıkacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü çok haklı talepler. Bu insanlar 'aman efendim ülkenin şurasını bize verin, biz ayrı devlet olalım bilmem ne...' böyle talepleri yok ki" şeklinde konuştu.

Ar, konuşması sırasında "Ben diyorum ki, yaa yeter artık çok sıkıldık. Sittin senedir aynı lafları duymaktan, aynı şeylerden boğuşmaktan çok bunaldık. Yani çok çok bunaldık" diyerek çözülmeyen sorunların isyanını dile getirdi.



Kayacı'dan açıklama



Bu haberlerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Aysun Kayacı, sözlerinin Müjde Ar tarafından yanlış algılandığını ve bunun üzerine farklı bir açıklamaya yöneldiğini ifade etti. Kayacı, 'Benim bahsettiğim şey bölücülük değildi" diyerek programda Aleviliğin Anadolu İslamı olduğunu belirttiğini ve mezhep kavgası yaşanacağını ifade etmek istemediğini vurguladı.

