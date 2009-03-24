Aysun, babasını susturdu

Aysun Kayacı, yıllardır hakkında ‘hayırsız evlat’ diyen babası Selahattin Kayacı için mahkemeden kendisi hakkında konuşma yasağı çıkardı. Baba Kayacı, getirilen yasak nedeniyle dün sabah konuk olacağı açıklanan programa çıkamadı



Aysun Kayacı, son dönemde bir sinema filminde rol alıp gündeme gelen babasının bir sabah programına katılıp kendisiyle ilgili ‘hayırsız evlat’ gibi olumsuz yorum yapması üzerine “Haydi Gel Bizimle Ol” programında duruma isyan etmiş, ilk kez babasından yaşadığı şiddeti anlatmıştı. Gözleri dolan Kayacı, “Babam denilen adamın annem, kardeşim ve bana yaşattığı rezil şeylerden dolayı utanıyorum. 13 yaşında onun elinden aldığımız dayak raporları sayesinde kurtulabildik. Ondan kurtulmak için Amerika’ya yerleşmeye karar verdim” demişti.



Müjde Ar, “Mahkeme kararı aldıramıyor musun?” diye sorunca Kayacı, “Kahrolası kan bağı yüzünden böyle bir karar aldıramıyorum” demişti. Ancak konuyla ilgili olarak başka bir avukatla görüşen Kayacı bu kez “Ağır akıl hastası ve alkolik” dediği babasına mahkemeden ‘hakkında konuşma yasağı’ kararı aldırdı. Bu pazartesi Seda Sayan’ın “Sabahların Sultanı” programına çıkacağı açıklanan Selahattin Kayacı, son anda getirilen konuşma yasağı nedeniyle yayına çıkamadı.





Anne babaya konuşma yasağı almak çok zor



Bir bireyin arasında kan bağı olan birine, hele bu kişiler anne veya baba gibi birinci dereden yakınıysa hakkında mahkemeden konuşma yasağı kararı aldırması çok zor. Bu karar hâkimin takdirine bağlı ve ancak akli dengesinin yerine olmadığının ispatı gibi çok özel durumlarda verilebiliyor.”