-Ayşe'ye Somali'den kardeş isteniyor İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - İstanbul'da yaşayan Aşlamacı ailesi, açlık ve kıtlığın vurduğu ve 90 günde 29 bin çocuğun öldüğü Somali'den bir kız bebek evlat edinmek için Dışişleri Bakanlığı ile Türk Kızılayına başvurdu. Özel bir bankada çalışan 36 yaşındaki Gülümhan Sarıcı Aşlamacı ve bir şirkette yönetici olarak görev yapan eşi 40 yaşındaki Serdar Aşlamacı 2,5 yaşındaki kızları Ayşe Aşlamacı ile Etiler'deki evlerinin kapısını AA muhabirine açtı. Gülümhan Sarıcı Aşlamacı, kızları Ayşe'nin 2,5 yaşına bastığını ve bu yıl kreşe başlayacağını belirterek, ''İkinci bir çocuğu her zaman istiyorduk. Ayşe ile birbirlerine destek olacak, Ayşe'nin de paylaşmayı öğrenebileceği bir kardeş düşünüyorduk. Son zamanlarda Somali'de yaşanan olayları, dramı görünce doğurmak yerine oradan bir bebek alabileceğimizi düşündüm ve bunu eşimle paylaştım'' diye konuştu. Somali'de yaşanan sefalet, açlık, küçücük çocukların ölümleri, duyulan hikayeler ve insanların devamlı yardım sağlamaya çalışmasının kendisini çok üzdüğünü kaydeden Aşlamacı, orada yaşanan olaylara hiç kimsenin kayıtsız kalamayacağını vurguladı. Annesinin bir sosyal derneğin başkanı olduğunu ve küçükken sürekli çocuk esirgeme kurumlarına ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatan Aşlamacı, ''Her zaman onların hayata bizden 1-0 geride başladıklarını düşünürüm. Hiç aile sıcaklığı yok. Her zaman çocuğum olsa bile bir çocuğu evlat edinmeyi, ona bir hayat vermeyi, eğitim ve gelecek sağlamayı düşünürdüm'' dedi. ''Bu açlık yıllardır Afrika'da ve Somali'de var. Neden şimdi evlat edinmeyi düşünüyorsunuz?'' diye sorulabileceğini kaydeden Aşlamacı, son 60 yılın en kurak yıllarını yaşayan Afrika'da artık dünyaya inanılmaz sahnelerin yansıdığını, insan olan kimsenin bunlara kayıtsız kalamayacağını anlattı. -''Minicik bebekler ölüyor, bu beni çok üzüyor''- Türkiye başta olmak üzere dünyadan bölgeye inanılmaz destek ve yardımların gittiğini, ancak bunların da yeterli olmadığını kaydeden Aşlamacı, ''Çünkü yardımlar bazı yerlere ulaşamıyor. Minicik bebekler ölüyor. Evladı olan bir insan olarak beni çok üzüyor. Bu sorumluluğu üstlenebilecek, maddi ve manevi kendini hazır hissedebilecek herkesin oradan bir çocuğu evlat edinebileceğini düşünüyorum. Renk, ırk, din farkı gözetmeden hepimiz kardeşiz. Belki zorunlulukları biraz farklı olabilecekler çıkabilecek ama gönülden isteyen insanların kolaylıkla atlatabileceğini düşünüyorum'' diye konuştu. Gülümhan Sarıcı Aşlamacı, hiçbir çocuğu yaşadığı yerden ve annesinden ayırma gibi bir düşünceleri olamayacağını, ancak yaşanan dramın bir çocuğun hayatının devamını sağlamak adına böyle bir çözümü de beraberinde getirdiğini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Keşke gücümüz yetse de o bebekleri annelerinden ayırmak gibi bir durum olmasa, anneler bebeklerini vermek durumunda kalmasa... Sanırım şu anda o kadarına yetişilmiyor. İnşallah o bebekler ölmezler ve anneleriyle yaşamaya devam ederler. Ailelerin çocuğunu verme gibi bir durumu da ortaya çıkarsa, aileler araştırılsın ve incelensin. Çünkü bu kötü olaylara da sebep verilebilir. İnsanlardan talep alınsın, eğer bebekler verilecekse, ben gönüllüyüm ve benim gibi birçok insan çıkacağından eminim. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığına bir mail attım. Bakanlık, bununla ilgili talep geldiğini ve konunun araştırıldığını bildirdi. Bildiğim kadarıyla 300 kadar aile de evlat edinmek için Somali'nin İstanbul Başkonsolosluğuna başvurmuş. Bakanlık talepler arttıkça bir yanıt vermek durumunda kalacaktır. Türk Kızılayına bir yazı yazdım. Bir karar verilmesini bekliyorum. Evlat edinmenin yolu açıldığı zaman dünyadan da çok büyük talep geleceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten içler acısı bir dram.'' -''90 günde 29 bin çocuğun ölmesi, toplumun sona ermesi anlamına geliyor''- Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde açlık çeken insanların olduğunu, ancak Somali ve diğer Afrika ülkelerindeki gibi bir dramın yaşanmadığını dile getiren Aşlamacı, 90 günde 29 bin çocuğun ölmesinin, bir toplumun yavaş yavaş sona ermesi anlamını taşıdığını, buna kayıtsız kalamadığını ve çok üzüldüğünü söyledi. ''Ayşe'ye zaten bir kardeş düşünüyorduk, Somalili bir kardeşi olur'' diyen Aşlamacı, Fransa'da yaşayan ablasının da Somalili bir bebeği evlat edinmeyi düşündüğünü, ailecek belki ölecek, hastalıklarla boğuşacak, çok büyük tehlikelerle karşılaşacak bebekleri evlat edinmeyi istediklerini kaydetti. ''Bu talebiniz gerçekleşmezse Türkiye'de bir çocuk evlat edinmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine Aşlamacı, Somali'de açlıktan bir yudum su içemediği için ölen çocuklar bulunduğunu, ancak Türkiye'deki ailesiz çocukların çoğunun devlet koruması altında bulunduğunu kaydetti. Gülümhan Sarıcı Aşlamacı, ''Şu an en mağdur durumda olanlara destek olmak istiyorum. Bir hayat kurtarmak istiyorum, çocukların ölmemesini istiyorum. Somalili çocukların hiç şansı yok. İlk tercihim, hayatlarını kurtarabileceğim, gelecek verebileceğim, topluma kazandırabileceğim çocuklar olacak'' dedi. Serdar Aşlamacı da ikinci bir çocuk düşündüklerini, bunu kendilerinin de yapabileceğini, ancak kendilerini bu kararı almaya teşvik eden unsurun, orada yaşayan bir çocuğun hayatını kurtarmak olduğunu söyledi. Evlat edinecekleri çocuğun ailelerinin bir parçası olacağını, ona maddi ve manevi her türlü desteği sağlayabilecek durumda olduklarını ifade eden Aşlamacı, ''Kızımız Ayşe'den küçük bir kız çocuğunu evlat edinmek istiyoruz. Çünkü erkek çocuk bir şekilde kendini koruyabilir ama kız için hayat daha zor. Bir de Ayşe'nin bir sürü kıyafeti, arabası, bisikleti, oyuncağı var. Elimizdeki eşyalarla, verebileceğimiz sevgi ve eğitimle bir kız daha büyütebilecek durumdayız'' diye konuştu.