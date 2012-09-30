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Kültür-Sanat

Aysever'den, Şükran Moral'a: Genelevde seviştiniz mi?

Aykırı Sorular 'a konuk olan sanatçı Şükran Moral '' Genelevi sanat merkezine dönüştürdüm'' dedi.

30 Eylül 2012 19:43

CNN Türk'te  Enver Aysever'in programı Aykırı Sorular'a konuk olan sanatçı Şükran Moral ''Genelevi sanat merkezine dönüştürdüm'' dedi ve programda gerilim yaşandı. 

Moral'a "Genelevden bir  sanat yapıtı üretmeyi becerdiniz, genelevler sanatsal yerler olduğu için mi yoksa dünya böyle marjinal yerlere ilgi gösterdiği için mi?" diyen Aysever'in sorularına yanıt verirken tepki gösteren Moral, "genelevde seviştiniz mi para karşılığı" sorusunda çileden çıktı... 
 
Şükran Moral: Genelev dünyanın en eski sanatının icra edildiği bir yer. Bunnu biliyoruz. Ama çağdaş sanat insanlığa ait sorunlara el atmakta. Çiçek böcek çizmenin dışında insanlığın gerçek problemlerine el atmakta. Okşayarak değil, duygularını sarsarak, sert bir yumruk vurarak. Çünkü iletişim çağında artık...
 
Enver Aysever: Siz ne yaptınız orada? Gittiniz doğal bir hali mi çektiniz? Biz görmedik çünkü...
 
Şükran Moral: Şimdi şöyle, ben oraya 97'de girdim, bir performans sanatçısı olarak...
 
Enver Aysever: Ne yaptınız orada, her halde sevişmediniz değil mi para karşılığında.
 
Şükran Moral: Hayır hayır. Lütfen siz de üstüne gitmeyin. Bu yanlış magazin dilini ironik olarak kullanmak için yapıyorsunuz ama... Yani medyanın kullandığı ironi magazine kayabiliyor. Kelimeleri tartarak konuşuyorum ben.
 
Enver Aysever: Ne yaptınız sanatçı olarak?
 
Şükran Moral: Türkiye'de İstanbul'daki geneleve Yüksek Kaldırım'a girmek o ana kadar mümkün olmamıştı. Genelevi modern sanata çevirdim. Bir yer değiştirme olayı bu...
 

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