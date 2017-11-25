Ayşenur Arslan: Yiğit Bulut, benimle parti kurmak istedi!

Gazeteci Ayşenur Arslan yeni çıkan kitabında, Cumhurbaşkanı danışmanı Yiğit Bulut ile ilgili anılarına yer verdi. Arslan’a göre, Bulut geçmişte bir parti kurmak istedi, kendisine de teklifte bulundu.

Arslan’ın, "Darbenin Lütfu!" adlı kitabında Bulut’a hitaben yazdığı o bölüm şöyle:

“Yiğit Bulut’u Kanal D Haber günlerinden tanırım. O zamanlar bana ‘abla’ derdi. Kurucusu olmayı düşündüğü ‘merkez partisine’ davet edecek kadar da yakın görürdü. Elbette parti falan kuramadı. Onun yerine Saray’a danışman yazıldı. Belli ki hayalini kurduğu gibi ‘gücün parçası oldu’! Gücün parçası olmak, dahası ona yön vermek ya da verdiğini zannetmek çok önemli. Ama bu işler hayal kurmakla olmuyor”