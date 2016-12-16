Ayşenur Arslan: Hüsnü içerideyken gazetecilik yapamayacağım, programı bırakıyorum

Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi"nin sunucusu, gazeteci Ayşenur Arslan, programının daimi konuğu Hüsnü Mahalli'nin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Arslan, “Gerçekten artık 'mış' gibi yapamayacağım. Hüsnü içerideyken gazetecilik yapamayacağım. Normalmiş gibi yapamayacağım. Program yapamayacağım" dedi.

Hüsnü Mahalli’nin tutuklanmasının ardından programa tek başına çıkan Ayşenur Arslan, Twitter’da “Stüdyoda tek başına” mesajını paylaştı.

Oda TV'de yer alan habere göre; Arslan programının sonunda programı bıraktığını duyurdu. Arslan şunları söyledi:

“Gerçekten artık mış gibi yapamayacağım. Hüsnü içerideyken gazetecilik yapamayacağım. Normalmiş gibi yapamayacağım. Program yapamayacağım. Her şey normal gibi nasıl yaparım. Bazen de bağırmak için feryat etmek için susmak gerekiyor”