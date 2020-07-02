Ayşenur Arslan'dan ana muhalefete 'ekran karartma' tepkisi: CHP ne dedi, medya nerede, ortalığı inletmeleri gerekmiyor mu?

Halk TV’de Medya Mahallesi programını yapan tecrübeli gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV ve TELE 1’e verilen 5 günlük ekran karartma cezasına ilişkin, “Buna asıl ses çıkartması gereken CHP nerede? Bizim için bu karar alınırken CHP ne yaptı? Medya ne yaptı? Kendi başlarına gelmeyecek zannediyorlar. Ortalığı inletmeleri gerekiyordu" dedi.

Ayşenur Arslan Halk TV’ye verilen cezanın sürecini şöyle anlattı:

“Hüsnü Mahalli’nin konuk olduğu bir programda Suriye ve bölge politikası konuşuldu. Biz daha öncesinden biliyorduk aslında Suriye politikasının konuşulmasını sevmediklerini ama siz oraya o kadar asker gönderiyorsanız oradan şehit geliyorsa, oraya bu ülkenin hazinesinden bu kadar para akıyorsa elbette bu konuşulmalı. Bazı konular vardır devlet sırrı, kozmik sır derler. Gazeteci arkadaşlarımın MİT haberinden bahsetmiyorum orada sır da ifşa edilmiş değil. Bir sır varsa ortada ve siz onu ifşa ederek Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehlikeye sokmuşsanız bunun bir yaptırımı olabilir ama ortada böyle bir şey yok. Mahalli Suriye kökenli bir gazeteci şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Dili Arapça ve bölgeden kaynağa erişim imkanına sahip, onlardan aldığı bilgilerle bir yorumda bulundu. Rahatsız etmesini anlıyorum da bu rahatsızlığın bahane edilerek 5 program değil 5 gün karartma gelmesini anlayamıyorum.”

"Halk TV günün birinde kapatılırsa şaşırmayacağım"

“Bu ilk değil ama AKP döneminde ilk bir kere kesin hele ki 5 gün birden verilemesi tamamen tarihi bir adım bu iktidar zamanında. Fakat şaşırmadım. Geçmiş aylarda BirGün gazetesinde yazmış olduğum yazıda ‘bir süre önce bana Halk TV’nin geleceğini yeni medya düzeninde sorsalar Halk TV’ye dokunulmaz’ derdim. Dosta düşmana karşı ‘bakın bizi o kadar da eleştiriyorlar ama biz onlara bir şey demiyoruz diye numunelik bizi kenarda tutarlar’ derdim. Türkiye’deki medya düzeni öyle bir yere doğru gidiyor ki artık bunu diyemiyorum Halk TV günün birinde kapatılırsa şaşırmayacağım diye de yazdım.”

"Dün bu karar öğrenildikten sonra CHP ne yaptı?"

“Halk TV iktidarın hedefindeydi. Arada para cezaları arada yayın durdurmalar filan. İmtiyaz sahini Deniz Baykal’ın kardeşi idi ama bu doğrudan doğruya CHP’nin kanalı anlamına gelmiyordu elbette Halk TV açısından ama zihinlerde de böyle bir bağ kuruluyordu. Ne zaman ki Baykal’lar artık yeter borçları ödeyemiyoruz deyip de Halk TV’yi satmaya karar verdiler ve Halk TV CHP’nin kanalı olma algısından görece uzaklaştı o zaman atış serbest oldu. Halk TV’nin yeni yapılanmasıyla Baykalların elinden çıkmasıyla bu kadar da açık bir saldırı hedefine geldiği halde mesela Sabah gazetesinin de içinde hiçbir bilgi ve iddia dahi olmayan zorlama manşetle hedef gösterildiği halde CHP ne yaptı? Dün bu karar öğrenildikten sonra CHP ne yaptı? Ben medyadan da o tepkiyi göremedim. Kendi başlarına gelmeyecek zannediyorlar. Ortalığı inletmeleri gerekiyordu.