Ayşe'nin raporu var





T24 - Kayserisporlu futbolcu Önder Turacı, kendisine boşanma davası açan Ayşe Özdemir’le “Telegol”de yüzleşti. Turacı, hakkında “Şike olaylarına karıştı. Beni saatlerce dövdü. O bir şizofren” diyen Özdemir’in iddialarına canlı yayında yanıt verdi.





Yayına telefonla bağlanan Ayşe Özdemir, Önder Turacı’yı hem şike olaylarına bulaşmak hem de kendisine şiddet uygulamakla suçladı: “Önder beni Facebook’tan buldu, evlenme teklif etti, ailemin itirazına rağmen 30 Mart’ta Kayseri’de evlendik. Nikah öncesi evlilik sözleşmesi imzalattı, ona bile hayır demedim. Sözde 11 Haziran’da Brüksel’de düğün yapacaktık, mekan tutulmuştu, ondan da vazgeçti. Bana gelinlik giydirmedi. O bir şizofren, bunu bana ablası ve arkadaşları anlattı. Artık boşanmak istiyorum. Boşanırken ondan hiçbir talebim olmadı. Tek istediğim eğitim masraflarımı karşılamasıydı. Çünkü lise sona giderken, onun yüzünden eğitimimi yarıda bıraktım. O ise bana ‘Elimde sözleşme var, hayatıma girdiğin gibi çık’ dedi.”





Bunlar konuşulurken diğer hatta bekleyen Turacı, konuşmanın sonunda sözü alarak kendisinin değil eşinin psikolojik sorunları olduğunu ileri bürdü: “Onu beş parasız bıraktığımı söylüyor ama benim kendi hesabımdan ona gönderdiğim paranın dökümü var. Meblağı söylemek istemiyorum ama isterseniz fakslarım. Altı saat dövme meselesine gelince, dağ başında mıymışız? İstanbul’un göbeğinde, beş yıldızlı bir oteldeyiz, yan odalarda kalan yok mu? Resepsiyonda kimse yok mu? Benim için şizofren diyor ya, asıl hasta olan kendisi. Dokuz aydır neden okula gitmiyor, sorun. Okulu benim yüzümden bırakmadı, ben ona hiç ‘Okulu bırak’ demedim. Okulu bıraktı çünkü psikiyatra gidiyordu ve şu an elinde psikiyatr raporu var.”