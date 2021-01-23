Ayşen Gruda ölüm yıl dönümünde anılıyor

Türk tiyatrosuna ve sinemasına damgasını vuran, ekranda da unutulmaz karakterler yaratan oyuncu Ayşen Gruda hayatını kaybedeli iki yıl oldu.
23 Ocak 2019'da 75 yaşında hayata gözlerini yuman Gruda, artık her ne kadar bu dünyadaki serüvenini tamamlamış olsa da geride onun izleyenlerin gönlünü fetheden filmleri, tiyatro sahnesinde bıraktığı sedası kaldı.
Ayşen Gruda kimdir?
Ayşen Erman, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikinci sınıfa giderken babasını kaybetti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.
Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı. Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. 1976’da Yılmaz Gruda’dan boşanan Ayşen Gruda, boşandıktan sonra da Gruda soyadını kullanmayı sürdürdü. Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.
Ayşen Gruda, “Mum Söndü”, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı. 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.
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Ayşen Gruda'nın yer aldığı filmler şöyle:
- Sevgili Komşum (2018) Nebahat
- Sucu Kamil (2017)
- Babamın Ceketi (2018)
- Dedemin Fişi (2016)
- Kötü Kedi Şerafettin (2016) - Hasene (seslendirme)
- Seni Seviyorum Adamım (2014) - Anneanne
- Pek Yakında (2014) - Remziye
- Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Feyziye
- Kağıt (2010) - Şahane Hanım
- Gece Gündüz (2008) - Hayriye
- Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana
- İlk Aşk (2006) - Hatice
- Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi
- Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) - Sultan
- Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım
- Şenlik Var (1994)
- Rumuz Sev Beni (1993)
- Süper Baba (1988) - Edalı
- Aile Pansiyonu (1987)
- Seyyar Kamil (1987) - Gülbahar
- Kiralık Ev (1986) - Ayşe
- Ağa Bacı (1986)
- Aşık Oldum (1985) - İnci
- Uyanıklar Dünyası (1985)
- Namuslu (1985)
- Fakir Milyoner (1985)
- Şendul Şaban (1985) - Ayşen
- Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) - Sevim
- Şekerpare (1983) - Peyker
- Çiçek Abbas (1982)
- Doktor Civanım (1982)
- Dolap Beygiri (1982) - Hacer
- Görgüsüzler (1982)
- Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Melahat
- Davaro (1981)
- Gırgıriye (1981)
- Gırgıriyede Şenlik Var (1981) - Sevim
- Renkli Dünya (1980)
- Doktor (1979)
- Şark Bülbülü (1979)
- Avanak Apti (1978)
- Neşeli Günler (1978) - Nilgün
- Çöpçüler Kralı (1977)
- Gülen Gözler (1977) - Fikret
- Hababam Sınıfı tatilde (1977)
- İbo İle Gülşah (1977)
- Şaban Oğlu Şaban (1977)
- Sarmaşdolaş (1977)
- Öyle Olsun (1976) - Ayşen Huyugüzel
- Aile Şerefi (1976) - Ayşe
- Güngörmüşler (1976)
- Süt Kardeşler (1976) - Emine
- Tosun Paşa (1976) - Zekiye Tellioğlu
- Bizim Aile (1975)
- Delisin (1975) - Şaziment
- Bitirimler sınıfı (1975) - Cevriye
- Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati'nin eşi
- Hanzo (1975) - Feride
- Hababam Sınıfı (1974) - Bilgi Yarışmasının Sunucusu
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Ayşen Gruda'nın yer aldığı tiyatrolar
- Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu
- Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen
- Papaz Kaçtı-Philip King
- Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy
- Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil
- Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz
- Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner
- Mum Söndü-Müsahipzade Celal
- Ah Evlendim Vah Evlenemedim
- Yağma
- Ana Hanım Kız Hanım
- Havyar mı Mercimek mi?