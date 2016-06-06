Ayşen Gruda: Haydarpaşa Garı'nı otel yapmak büyük akılsızlık

Kadıköy Belediyesi'nin Haydarpaşa tren garında düzenlediği Kitap Günleri'nde konuşan oyuncu Ayşen Gruda, "Buraya otel yapmak istiyorlarmış. Büyük akılsızlık" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Kadıköy Belediyesi'nin Haydarpaşa Gar istasyonu peronlarında düzenlediği Kitap Günleri'nde Pulbiber dergisinin "Pulbiberle Yaşama Dair" söyleşisinde konuşan oyuncu Ayşen Gruda, Haydarpaşa Garı'nın özelleştirilmesinin büyük hata olduğunu söyledi.

Söyleşiden sonra Gazete Kadıköy'e açıklama yapan Ayşen Gruda, kitap günlerine katılmaktan büyük mutluluk söylediğini dile getirdi.

"Haydarpaşa Garı yandığı zaman çok üzüldüm" diyen Ayşen Gruda, babası tren yollarında makinist olduğu için çocukluğunun büyük bir kısmını Sirkeci ve Haydarpaşa Garı'nda geçirdiğini ifade etti.



"Ben aslında bugün evime geldim" diyen Gruda, "Ben buralarda büyüdüm. Bu yüzden Haydarpaşa Garı'nın benim hayatımda ayrı bir yeri var. Burası şehircilik anlayışına göre düzenlenen bir gar. İnsanlar trenlerle buraya gelir, vapurla karşıya geçerdi. Bundan sonra da ulaşım için kullanılmalı" şeklinde konuştu.



Tarihi Haydarpaşa Garı'nda okurlarıyla buluşmanın başka bir keyif olduğunu dile getiren Gruda, "Mayıs ve haziran aylarını bir diriliş ve yenilenme dönemi olarak görüyorum. Yapraklar çiçekler deniz bir başka oluyor" dedi.

"Evlatlar hiçbir zaman unutulmaz"

Gençlerle buluşmanın kendisine güç verdiğini söyleyen Gruda, Gezi direnişinde hayatını kaybedenlerin unutulmayacağını da ifade ederek, "Evlatlar hiçbir zaman unutulmaz. Şehitler için de bu geçerli onlar da unutulmamalı" dedi.



Gelecek yıl da kitap günlerinin Haydarpaşa Garı'nda düzenlemesi gerektiğinin altını çizen Gruda, "Burada çok coşkulu bir topluluk var. Ben 1 yıldır imza günlerine katılıyorum ama bu kadar coşkulu bir okur kitlesi ile karşılaşmadım. Gençlerle buluşmak ayrı bir keyif. Gençler çok donanımlı ve bilinçli geliyor. Bizi de onlar kurtaracak" diye konuştu.



"Kadıköy İstanbul'un en sevdiğim semtlerinden biridir "diyen Gruda, "Bugün evime gelmiş gibi hissettim. Yeşilköy'de doğdum ama Moda'da da yaşadım. Ben Kadıköy'ü daha modern ve medeni buluyorum. İstanbul'un en sevdiğim semtlerinden biridir Kadıköy" dedi.