Ayşen Gruda: Cumhuriyet'e sımsıkı yapışın

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BU yıl 56’ncı sanat yılını Yaşayan tiyatro ve sinemanın sevilen ismi Ayşen Gruda, “Alemin kadınları bisiklete bindiği için bayram ediyor. Biz istediğimiz zaman bisiklete, arabaya biniyoruz. Cumhuriyet’e sımsıkı yapışın” dedi.

Ayşen Gruda, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Deli kadın’ oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Kuliste DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gruda, önümüzdeki günlerde uzun bir turneye çıkacaklarını anlatırken, “Birkaç cümle ile kendisini anlatması” istenince, “Ayşen Gruda, kitap gibi kadın. Birkaç cümle ile nasıl özetleyeyim? İyi kalpli, düzenli, işine çok sadık, çok dikkatli, dürüst ve oyundaki gibi deli. Bütün dünyayı zaten deliler idare ediyor” dedi. Gruda, tiyatro ve sinemanın ayrı oyunculuk ve teknikleri, keyifleri bulunduğunu anlattı.

Gruda, \" Ben halka güvenirim. Onlar da bana güvenirler hiç birbirimizi aldatmadık bugüne kadar. Halkımızdan umutluyum. Mutluluk ise, saniyelerdir. Her dakika mutluyum diye bir şey olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı.” diye konuştu.

Salonu dolduran hayranlarının karşısına iki perdelik oyuna Kemal Karağaç, Erhan Sefacı, Gamze Acı, Şadiye Yön ile çıkan Ayşen Gruda, oyunun bir sahnesinde izleyicilere, “Ben burada eğer oturuyorsam, sizler de beni oradan izliyorsanız Atatürk’ün bize Cumhuriyet’i armağan ettiği için, Alemin kadınları bisiklete bindiği için bayram ediyor. Biz istediğimiz zaman bisiklete, arabaya biniyoruz. Cumhuriyet’e sımsıkı yapışın” dedi.

Eski film müziklerinin de kullanıldığı oyunda çocukluğunu geçirdiği Yeşilköy\'deki yaşamından kesitler anlatan Gruda, rol arkadaşları Türk sinemasının unutulmaz isimleri Adile Naşit, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul’un yanı sıra Toto Karaca, Cem Karaca, Nilgün Belgün ile ilgili bilinmeyen anılarını anlattı. Gruda, rol arkadaşı Erhan Sefacı\'nın çaldığı gitar eşliğinde söylediği Barış Manço ve Cem Karaca\'nın şarkılarına da seyircilerle birlikte eşlim etti.

Ayşen Gruda, birkaç anılarını anlattığı Kemal Sunal’ı, “Çok iyi bir eş, çok iyi bir baba, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir partner ve çok iyi bir komedyen” olarak tanımlarken, Tarık Akan için “Ailemizin en güzel yüzü”, Adile Naşit’in bulunmaz bir arkadaş olduğunu söyledi. Oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.



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