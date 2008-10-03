T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aysel'in eşyalarını koklayıp ağlıyoruz

Mehtap Ar, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan annesi Aysel Gürel'i andı. Annesinin eşyalarını kardeşiyle birlikte koklayıp ağladıklarını anlattı.

03 Ekim 2008 03:00

"Orada Neler Oluyor" programına katılan Mehtap Ar, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan annesi Aysel Gürel'i andı.

"Bu annemsiz geçen ilk bayram" diyerek gözyaşlarını tutamayan Ar, "Annem Aysel Gürel ile her cumartesi Beşiktaş Pazarı'na gider esnafla çay içer sohbet ederdik. Şimdi bunu ablam Müjde ile yaşatıyoruz. Her cumartesi pazara gidip iki çay söylüyor, iki sigara yakıyorum. Bir annem için içiyorum bir de kendim içiyorum. Sonra esnafla ağlaşmaya başlıyoruz. Ablam da yakında bu pazar sohbetlerine katılacak. Ayrıca iki günde bir ablam Müjde ile mezarlıktayız. Aysel ile uzun uzun dertleşiyoruz. Bir sigara yakıp mezarının üzerine bırakıyor ve dönüyoruz. Eve dönüp ablamla birlikte annemizin peruklarına, elbiselerine, nota kağıtlarına dokunup onları koklayıp çocuklar gibi ağlıyoruz. Buram buram Aysel kokuyorlar" dedi.

30 bin şarkıyı dağıtacağız

Mehtap Ar, Aysel Gürel'in bestelenmemiş 30 bin şarkı sözü bıraktığını, bunları kasada kilitli tuttuğunu, yakında hepsini Sezen Aksu'ya emanet edeceklerini açıkladı. Mehtap Ar "Albüm yapmaya parası yetmeyen gençler olursa Müjde, ben ve Sezen onlara bu şarkıları bedava vereceğiz. Bu annemin üçümüze vasiyetiydi" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24