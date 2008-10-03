Aysel'in eşyalarını koklayıp ağlıyoruz

"Orada Neler Oluyor" programına katılan Mehtap Ar, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan annesi Aysel Gürel'i andı.



"Bu annemsiz geçen ilk bayram" diyerek gözyaşlarını tutamayan Ar, "Annem Aysel Gürel ile her cumartesi Beşiktaş Pazarı'na gider esnafla çay içer sohbet ederdik. Şimdi bunu ablam Müjde ile yaşatıyoruz. Her cumartesi pazara gidip iki çay söylüyor, iki sigara yakıyorum. Bir annem için içiyorum bir de kendim içiyorum. Sonra esnafla ağlaşmaya başlıyoruz. Ablam da yakında bu pazar sohbetlerine katılacak. Ayrıca iki günde bir ablam Müjde ile mezarlıktayız. Aysel ile uzun uzun dertleşiyoruz. Bir sigara yakıp mezarının üzerine bırakıyor ve dönüyoruz. Eve dönüp ablamla birlikte annemizin peruklarına, elbiselerine, nota kağıtlarına dokunup onları koklayıp çocuklar gibi ağlıyoruz. Buram buram Aysel kokuyorlar" dedi.



30 bin şarkıyı dağıtacağız



Mehtap Ar, Aysel Gürel'in bestelenmemiş 30 bin şarkı sözü bıraktığını, bunları kasada kilitli tuttuğunu, yakında hepsini Sezen Aksu'ya emanet edeceklerini açıkladı. Mehtap Ar "Albüm yapmaya parası yetmeyen gençler olursa Müjde, ben ve Sezen onlara bu şarkıları bedava vereceğiz. Bu annemin üçümüze vasiyetiydi" dedi.

