Aysel Tuğluk'un annesinin saldırıya uğrayan cenazesi defnedildiği yerden çıkarıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un Ankara'da düzenlenen cenazesi törenine bir grup saldırıda bulundu.

Tuğluk, Aralık ayından bu yana "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden cenazeye katılmak üzere özel izinle çıktı.

Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk, vasiyeti üzerine defin için Ankara'da bulunan İncek Mezarlığı'na getirildi. Cenazenin defnedilmesinden kısa bir süre sonra ilk etapta 5-6 kişiden oluşan bir grup cenazeyi protesto etmek üzere toplandı.

Cenazeye katılanlar, grubun sayısının daha sonra giderek arttığını ve mezarlığa saldırmaya çalıştıklarını aktardı.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Özgürüz.org'un Periscope yayınında, kalabalığın sayısının artmasıyla birlikte Çevik Kuvvet de geldiğini ancak ilk etapta herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını söyledi.

Taşdemir, "Grup, 'Burası Sünni mezarlığı, Aleviler buraya defnedilemez' dediler. Sonra da 'Burası Türk toprağıdır, Ermeni toprağı değil, bura Ermenileri istemiyoruz' dediler. Sonra sayı daha da kalabalıklaştı" dedi.

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca da BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kalabalığın artması üzerine cenazenin defnedildiği yerden çıkarıldığını ve Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı ile temasa geçilmeye çalışıldığını söyledi.

Konca, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç-dört saat sonra devreye girdi ve cenazenin gömülmesini istedi, gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Ancak cenaze çoktan çıkarıldığı ve aile bundan sonra ne olacağını bilemediği için morga götürmeyi tercih etti. Cenaze yarın Dersim'e götürülecek" dedi.

Konca, yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını da sözlerine ekledi.

HDP'li vekil, "Vahşet bir tablo ile karşı karşıyayız. Acı ve trajedinin katlandığı bir duruma şahit olduk" dedi.

HDP de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İnsani ve dini değerlerden zerrece nasibini almamış barbar güruh, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırdı" dedi.

HDP mesajında, yaşananları "ırkçı saldırı" olarak nitelendirdi.