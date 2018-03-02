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Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırmışlardı | TRT, davaya bilirkişi göndermedi

TRT: Yeterli elemanım yok

02 Mart 2018 17:19

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP milletvekili  Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk’un  Ankara’da düzenlenmek istenen cenaze törenine "Buraya Ermeni gömdürtmeyiz" diyerek saldıranlar hakkında açılan davanın 5'inci duruşması  Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), duruşmaya bilirkişi göndermedi.

TIKLAYIN-Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı; cenaze mezardan çıkarıldı

Ankara’da hayatını kaybeden Tuğluk’un cenazesinin getirildiği İncek mezarlığında geçen yılın eylül ayında bir grup "Buraya Ermeni gömdürtmeyiz"  diyerek saldırı düzenlemiş, aile de cenazeyi gömüldüğü mezardan çıkararak Tunceli'e göndermişti.

Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldıranlar hakkında açılan davanın 5. duruşma Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada yargılanan ve haklarında 10 hapis istenen 19 sanık  duruşmada hazır bulundu.

TRT: Yeterli eleman yok

Duruşmada mahkeme heyeti, önceki celsede TRT’ye yazılan yazıya gelen cevabı okudu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, mahkeme, olayla ilgili görüntülerin çözümlenmesi için TRT’den teknik destek talep etmişti. TRT, mahkemeye gönderdiği yazıda eleman sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle teknik bilirkişilik yapamayacaklarını bildirdi.

Polisler tanık olarak dinlendi

Duruşmada terörle mücadele şubede görevli bazı polisler de tanık olarak dinlendi.

Polis E.K., “Saat 15.30’da görev aldım. 24 saat çalıştım. Mezarın girişinde ama karanlık bir yerdeydim. Bunun için sadece sesler duydum. Buradakilerden hiçbirini tanımıyorum” dedi.

Diğer bir polis V.T. de şunları kaydetti: “Saat 15.30’dan diğer gün sabah 08.00’e kadar görev aldım. Mezarlığın uzak bir tarafında görevlendirildim. Sadece görüntüden dolayı o taraftan bir şey olduğunu anladım. O görüntü üzerine amirim arayarak çabuk gelip cenaze aracını olay yerinden götürmemiz istedi. Biz de cenaze aracını götürdük. Buradaki kimseyi tanımıyorum, hatırlamıyorum.”

Mahkemede, tanık olarak dinlenecek diğer polislerin salonda hazır olmaması sebebiyle duruşmayı 22 Mayıs’a erteledi.

 

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