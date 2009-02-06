Aysel Tuğluk’a 1.5 yıl hapis cezası

Mahkeme indirim yapmadı

Demokratik Toplum Partisi'nin 16 Mayıs 2006 yılında Batman'daki kongresinde yaptığı konuşmada, yasa dışı örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan DTP Dİyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.DTP'nin Batman'da düzenlediği il kongresinde, 16 Mayıs 2006 yılında yaptığı konuşmada "Sayın Başbakan diyor ki, 'PKK'yı terörist ilan edin sizinle görüşelim'. Biz PKK'yı terörist ilan etsek de bu sorun çözülmez. Sizin terörist olarak nitelendirdiğiniz insanlar kimine göre kahramandırlar. Bizim barış talebimize karşın sınıra askerler yığıldı. Abdullah Öcalan'a terörist dersek halkın karşısına çıkamayız. Kürt halkı tercihini demokratik mücadele ile ortaya koydu. Ama bir halka kendi dilini bile özgürce geliştirme hakkı tanımazsanız bu politikanız şiddete zemin sunar" dediği gerekçesiyle Diyarbakır 4.ağır ceza mahkemesinde 3 yıldan beri yargılanan Aysel Tuğluk ile ilgili yargılamaya bugün devam edildi.Duruşmada, Tuğluk'un avukatı Sabahattin Acar ile Fethi Gümüş hazır bulundu. Avukatlar, müvekkillerinin milletvekili olması ve dokunulmazlığı bulunması nedeniyle yargılanmanın durdurulması talebinde bulundular.Kısa bir ara veren mahkeme Aysel Tuğluk'u, 3713 sayılı terörle mücadele yasasının 7-2 maddesi uyarınca suçun işleyiş biçimi, işlendiği zaman, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kastındaki yoğunluğu gözönüne alarak 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada takdiri hiçbir indirim yapmadı.Mahkeme, sanığın ileride tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmaması ve pişmanlığının gözlenmemiş olması nedeniyle lehine hiçbir hüküm uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.Mahkeme ayrıca verilen ceza hükmünün bir örneğinin de TBMM Başkanlığı'na gönderilmesine de hükmetti.