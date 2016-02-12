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Politika

Aysel Tuğluk'a 10 ay hapis cezası

Hapis cezası, 6 bin lira adli para cezasına çevrildi

12 Şubat 2016 17:16

Van eski milletvekili Aysel Tuğluk, 3 yıl önce Van’daki nevruz kutlamalarında PKK’nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası, 6 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Eski bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 17 Mart 2013’te Van’daki nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada, “30 yıldır büyük bir mücadele verdik. Bu halk direndi, Öcalan, Kürt hareketi, PKK direndi” sözleriyle 'Terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı’ iddia edilerek dava açıldı.

Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz yargılanan Tuğluk katılmazken, mahkeme heyeti Tuğluk’u 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezası, 6 bin lira adli para cezasına çevrildi.

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