T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aysel Tuğluk: Vahşete karşı toplumun tepkisi az da olsa acımı hafifletti

"Hatun Tuğluk'un her dilden, her dinden kızlarıyız"

23 Eylül 2017 20:37

Kadın yazarlardan Belma Fırat ve Ayşegül Tözeren, Avukat Erdal Doğan ile birlikte Kandıra Cezaevi'ne gitti. Cezaevinde Av. Doğan, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'a "Hatun Tuğluk'un her dilden, her dinden kızlarıyız" diyerek düzenlenen üçüncü gün lokması dağıtma etkinliğinde derlenen taziyeleri iletti. Tuğluk, "Bu vahşete karşı toplumun tepkisi az da olsa acımı hafifletti ve bu karanlığı birlikte aşacağız" dedi ve selamlarını iletti.

Avukat Erdal Doğan, ardından Diyarbakır Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak'ı ziyaret etti.

Kışanak'ın ilettiği mesaj da şöyle dedi:


"Cezaevinde moralimiz yüksek. Neden burada olduğumuzun bilincindeyiz. Ama dışarıdaki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Faşizmin bir politikadan öte toplumsal dokuya sirayet ettiğine dair gelişmeleri görüyoruz ve bundan kaygı duyuyoruz. Bu nedenle her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye hatta düşmanlığa karşı birbirimizi olduğu gibi kabullenme, değer verme yolunda atılacak her türlü adımın geleceğimiz açısından umut kaynağı olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Herkese sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum."

ETİKETLER

Aysel TuğlukHDPtutuklu eş genel başkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24