Aysel Tuğluk: Vahşete karşı toplumun tepkisi az da olsa acımı hafifletti

Kadın yazarlardan Belma Fırat ve Ayşegül Tözeren, Avukat Erdal Doğan ile birlikte Kandıra Cezaevi'ne gitti. Cezaevinde Av. Doğan, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'a "Hatun Tuğluk'un her dilden, her dinden kızlarıyız" diyerek düzenlenen üçüncü gün lokması dağıtma etkinliğinde derlenen taziyeleri iletti. Tuğluk, "Bu vahşete karşı toplumun tepkisi az da olsa acımı hafifletti ve bu karanlığı birlikte aşacağız" dedi ve selamlarını iletti.

Avukat Erdal Doğan, ardından Diyarbakır Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak'ı ziyaret etti.

Kışanak'ın ilettiği mesaj da şöyle dedi:



"Cezaevinde moralimiz yüksek. Neden burada olduğumuzun bilincindeyiz. Ama dışarıdaki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Faşizmin bir politikadan öte toplumsal dokuya sirayet ettiğine dair gelişmeleri görüyoruz ve bundan kaygı duyuyoruz. Bu nedenle her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye hatta düşmanlığa karşı birbirimizi olduğu gibi kabullenme, değer verme yolunda atılacak her türlü adımın geleceğimiz açısından umut kaynağı olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Herkese sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum."