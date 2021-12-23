Aysel Tuğluk’un abisi: Bir hukuk varsa onu arıyoruz, kimseye yalvarmıyoruz

2016 yılından bu yana cezavinde bulunan ve hafıza kaybı yaşadığı belirtilen eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk'un abisi Alaattin Tuğluk, "Kardeşimin hiçbir sağlık sorunu olmadığını kanıtlasınlar, hiçbir sorunu yoksa içeride kalsın. Ama kardeşimin sağlık sorunu varken, tedavi hakkını engelleyemezler, bunu kabul etmemizi beklemesinler." dedi.

Bianet'e konuşan Tuğluk, "Ben kardeşim serbest bırakılsın diye bir çaba içinde değilim. Benim tek önceliğim kardeşimin sağlığı, doğru teşhis doğru tedavi tek derdim” Kardeşim annemin her şeyiydi, kardeşimin cezaevinde olması annemi yıktı. Kardeşim de annemin kaybında kendini suçlu hissediyordu, 'benim yüzümden oldu' diyordu. İlk zamanlar unutkanlığını ve tekrar tekrar aynı şeyleri sormasını depresyondur diye düşündüm. Ama durumu gün geçtikçe ilerledi. Aysel annemden sonra kesinlikle eskisi gibi değil, konuşurken duraklıyor, dalıyor, unutuyor. İçerideki arkadaşlarıyla konuşuyorum, sürekli oturduğunu söylüyorlar. Biz ailesi olarak bütün bunların doğuracağı sonuçları bilmek istiyoruz. Belki de geçici bir şeydi ama şu an kalıcı bir şeye döndü." ifadesini kullandı.

"Kardeşim bizi hep durdurdu, bu şekilde gündeme gelmek istemedi"

Tuğluk şunları kaydetti:

"Kardeşim bizi hep durdurdu, bu şekilde gündeme gelmek istemedi. Aysel 'hastalığından yararlanmak istiyor' gibi bir duruma düşmek istemiyorum. Beni konuşmayın' dedi. Fakat zaman ilerledikçe unutkanlığı bizi tanımama noktasına geldi.

Endişem ilerlemesi, geri dönülemez bir yere gelmesi. Geçici mi, kalıcı bir sorun mu bunun netleşmesini ve tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Belki de tedaviyle geçebilecek bir sağlık sorunudur."

ATK, Kocaeli Üniversitesi'nin verdiği heyet raporuna itiraz etti. 6 ayda oluşturulan bir rapor, bir günde iki saatlik görüşmenin sonunda reddedildi. Buna itiraz ediyorum. Beyninde oluşan bir hasar var mı, fiziki durumu nedir, ciddiyetle bakılmalıydı ama yapılmadı.

Kardeşim zaten hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor, iddianame de boş, iddialar da boş, hiçbir suçu yok. Kardeşimin hiçbir sağlık sorunu olmadığını kanıtlasınlar, hiçbir sorunu yoksa içeride kalsın. Bir hukuk varsa onu bulmaya çalışıyoruz, kimseye yalvarmıyoruz. Ama kardeşimin sağlık sorunu varken, tedavi hakkını engelleyemezler, bunu kabul etmemizi beklemesinler.

Kocaeli Üniversitesi'nin verdiği raporda 'içeride kalamaz" diyor, ATK 'kalabilir' diyor. 'Üçüncü bir rapor hazırlansın' talebiyle avukatlar başvuru yaptı ve kabul edildi. Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde yeni bir heyet oluşturuldu dün hastaneye gitti ve durumu izlenecek ve yeni bir rapor "