Aysel Tuğluk: Şehit olan 7 gerillanın üzüntüsünü yaşıyorum

T24 - Van’da ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TÜMMOB ve BDP katılımıyla çoşkuyla kutlandı. BDP’nin desteklediği Van bağımsız milletvekili adayı Aysel Tuğluk, Kürt halkının soykırıma karşı direnişinin meşru olduğunu belirterek, "Bizler halkımızla birlikte bu soykırım politikalarına direnişimizle yanıt vereceğiz. Çünkü değerli halkımızın soykırıma karşı direnişi meşrudur. Kürt halkı bu direnişi en görkemli şekilde gösterecektir. Başka yol kalmamıştır. Dersim’de şehit olan 7 gerillanın üzüntüsü yaşadığımı belirtmek istiyorum" dedi.

Van’ın Beşyol Mevkii’nde düzenlenen kutlamalara KESK Genel Sekreteri Canan Çalağan, Eğitim- Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, Tarım Orkamsen Genel Başkanı Metin Vuranok, Ses Genel Sekreteri Bedriye Yorgun, Tüm Bel- Sen Genel Sekreteri İzzet Alpergin, Kürdistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Cemal Mauf, BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekili adayları Aysel Tuğluk, Nazmi Gür ve Özdal Üçer ile Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Iğdır, Siirt ve Kars’tan yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Sabah saatlerinde kentin değişik semtlerinden kortej eşliğinde yürüyerek alana gelen gruplar polis tarafından arandıktan sonra alana alındı. Kutlamalara katılan BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Aysel Tuğluk, şöyle konuştu:

"Dersim’de şehit olan 7 gerillanın üzüntüsü yaşadığımı belirtmek istiyorum. İnsanı güzelleştiren en önemli değer emektir. Dil de bu emeğin bir sonucudur. Kültür kimlik bir emeğin ürünüdür. Bir mücadelenin sonunda ortaya çıkmıştır. Birileri iktidarları adına bin yıllık emeği yok sayıyorlar. Emeği zorla, zorbalıkla gasp etmeye çalışıyorlar. Bu da yetmiyor onları yok etmeye kalkıyorlar. Peki bu politikaya karşılığında biraz vicdanı olan, insanlık bilinci olanlar buna karşı direnmek durumundadır. Biz tarihin en eski halklarındanız. Değerlerimizle kimliğimizle yaşamak istiyoruz. Ama görüyorsunuz izliyorsunuz böyle yaşamamıza izin vermiyorlar. Kültürümüzü yok ediyorlar. Dilimize bilinmeyen dil diyorlar. Tek millet tek dil diyorlar. Sayın başbakan çıkıp diyor ki benim için artık Kürt sorunu bitmiştir. Peki Kürt sorunu nasıl biter? Başbakan, her gün onlarca genç ölüyor, yüzlerce genç tutuklanıyor. Milyonlarcası direniyorken Kürtlük adına demokrasi adına direniyorken, isyana kalkmışken siz nasıl ’Kürt sorunu bitmiştir’ diyebilirsiniz? Bu bir tasfiye ve teslim alma politikasıdır. Her türlü zorluğu kullanarak sorunu bitirmek istiyorlar. Kürt sorunu sayın başbakanın iktidar zihniyetinin kuşatması altında boğulmak isteniyor. Başbakan bu sözleri ve uygulamaları ile siyasetini çözümsüzlük yolunda kullandığını açıkça ifade etti."



"Öcalan'la görüşüyorlar"

Aysel Tuğluk, "Bakmayın İmralı’da Sayın Öcalan’la görüştüklerine. Biliyorsunuz gidip görüşüyorlar. Ancak, dayatmadan başka bir şey yok" dedi. Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmelerin bir pratikleşmeye dönüşmediğini kaydeden Aysel Tuğluk, şunları söyledi:

"Orada da oyalama politikası sürdürülüyor. Öcalan’da diyor; ’cayır cayır tasfiyeyi dayatıyorlar.’ Eylemsizlik içinde olan gerillalar öldürülüyor. Sokaklarda gençler gözaltına alınıyor. Bütün bu politikalar bir soykırım değil de nedir. Bizler halkımızla birlikte bu soykırım politikalarına direnişimizle yanıt vereceğiz. Çünkü değerli halkımızın soykırıma karşı direnişi meşrudur. Kürt halkı bu direnişi en görkemli şekilde gösterecektir. Başka yol kalmamıştır."

Alanda sendikaların bayrak ve flamalar taşındığı dikkat çekerken, kalabalık topluluk ise sık sık PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Yerel sanatçılar giydikleri temizlik işçisi kıyafetleri ile okuduğu Kürtçe ve Türkçe şarkılara alandakiler halaylar çekerek eşlik etti. 1 Mayıs kutlamaları yerel sanatçıların şarkılarıyla devam etti.



Vali işçilerle halay çekti

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası Van Şubesi (TES-İŞ) tarafından İl Özel İdaresi bahçesinde de alternatif 1 Mayıs kutlaması yapıldı. Kutlamaya Van Valisi Münir Karaloğlu, CHP Van Milletvekili adayı Zahir Kandaşoğlu ve çok sayıda işçi katıldı.

Kutlamada bir konuşma yapan Van Valisi Münir Karaloğlu, "İşçi bayramı, emek ve dayanışma gününüzü kutluyorum. Dünyanın her yerinde işçilerimiz ve emekçilerimiz hakları, için, demokrasi için, emeklerine saygı için, güvenli bir iş ortamı için meydandalar. Bu meydanlarda kendi haklarını savunuyorlar" dedi.

Hiç bir meydanda gerginlik ve kargaşa olmamasını, kutlamaların barış ve kardeşlik içerisinde geçmesini dileyen Vali Karaloğlu, "İşçi kardeşlerimizin emeklerine saygı duyulmasını istiyoruz. Hepimiz emekçiyiz aslında. Hepimizin bir işi var ve hepimiz bu aziz millet için çalışıyor ve üretiyoruz. Tekrar hepinizin 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından işçilerle birlikte hayal çeken Vali Karaloğlu, ’Urfa’nın etrafı’ türküsüne eşlik etti.