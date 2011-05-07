Aysel Tuğluk: Neyimle tehdit edeceğim? Asıl tehdit altında olan biziz

T24 - “Kötü şeyler olacak” diyen Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, sözlerinin tehdit olmadığını savundu. Tuğluk, “Neyimle tehdit edeceğim? Asıl tehdit altında olan biziz” dedi.







BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adaylarının seçim bölgelerinin açıklandığı toplantıya katılan Van bağımsız milletvekili adayı ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk, “kötü şeyler olacak” sözlerine açıklık getirdi.

Açıklamasının yanlış anlaşıldığını savunan Aysel Tuğluk, şöyle dedi:

''Toplantıda, bir kadın, bir siyasetçi ve bir Kürt olarak, bu coğrafyada, bu bölgede yaşananları, gördüklerimi, hissettiklerimi, taşıdığım sorumluluk gereği paylaşmak, anlatmak zorundaydım. Bunu yapmaya çalıştım.

İsterdim ki bu açıklamalarım doğru anlaşılsın, doğru tartışılsın ama maalesef bu açıdan üzüntü duyuyorum. Açıklamalarım üzerinden doğru bir tartışma yürütülmedi ve son derece uygunsuz yaklaşımlar, tepkiler gelişti. Düşüncelerimi kimse paylaşmak ya da benimsemek zorunda değil.



Arınç'a: Size yeni akıl lazım

Galiba Sayın Arınç, 'akıllarını başlarına toplasınlar' gibi bir ifade kullandı. Bizim aklımız başımızda. Siz yeni bir akıl edinin. Sizin yeni bir akla ihtiyacınız var. Ben sadece bu gidişatın iyi olmadığını, barışa, çözüme hizmet etmediğini ve barış konusundaki fırsatı da kaçırmak üzere olduğumuzu ifade etmek, yani bir duyarlılık yaratmak istedim.''

Bölge halkının sürekli oyalanması ve yanıltılmasının toplumda öfkeye neden olduğunu söyleyen Tuğluk, ''Yaptığım açıklamada da bunları anlatmaya çalıştım. Ben isterim ki söylediklerim doğru anlaşılsın. Çünkü biz hiçbirimiz bu coğrafyada bundan sonra daha fazla acı yaşanmasını, hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Vicdanen ve ahlaken bunu kabul edemiyorum” dedi.



‘Tehdit altında olan biziz'

Bir gazetecinin, açıklamalarının ''tehdit içerikli olarak basında yer aldığını'' hatırlatması üzerine Tuğluk, şu yanıtı verdi:

''Ben bir siyasetçiyim. Hem bulunduğum partinin siyaset kültürü hem de bir kadın olarak bizim kültürümüzde böyle tehdit etme şekli yoktur. Neyimle tehdit edeceğim? Ben öngörülerimi, yaptığım tespitleri açıklıyorum. Yani şu olup bitenler toplumu nereye götürür düşüncesinden hareketle bu sonuca varıyorum. Yoksa bir tehdit durumu söz konusu değil. Asıl tehdit altında olan biziz.''

Toplantının ardından valilik binasına yürüyen Tuğluk ile BDP'nin desteklediği diğer bağımsız milletvekili adayları Özdal Üçer, Nazmi Gür ile Belediye Başkanı Bekir Kaya ve partililer, ''Demokratik Çözüm Çadırı''nın kaldırılmasını protesto ederek, bir süre oturma eylemi yaptı.

Grup, BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş'in açıklama yapmasından sonra dağıldı.



