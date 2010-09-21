Aysel Tuğluk: Kalıcı ateşkesi konuşacağım

T24 - Yarın İmralı’da Abdullah Öcalan’la görüşecek olan Aysel Tuğluk: İmralı’da kalıcı ateşkesi konuşacağım. Öcalan’ın çözümle ilgili görüşlerini dinleyeceğim.





Demokratik Toplum Kongeresi (DTK) Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, yarın İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşecek. PKK’nın ateşkes kararını bir hafta daha uzatmasının ardından gerçekleşecek görüşmede Tuğluk, Öcalan’ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Kürt sorununda çözüm konusunda fikirlerini dinleyecek. Yarınki görüşmeyle ilgili Taraf’a bilgi veren Tuğluk, “Gelinen nokta, barış umudumu bir kat daha artırdı. Öcalan’la yapacağım görüşmede, gelinen noktaları, yaşanan atmosferi anlatacağım. Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatacağım” dedi.



Adalet Bakanı Sadulah Ergin, Aysel Tuğluk’un avukat olması sebebiyle İmralı’ya gitmesinde sakınca olmadığını söylemişti.



Devlet Öcalan’ı dikkate alsın



İmralı’ya avukat kimliğiyle gidecek olan Aysel Tuğluk, şunları söyledi: “Öcalan’la yapacağım görüşmede, gelinen noktaları, yaşanan atmosferi anlatacağım. Bu sürece ilişkin görüşünü alacağım. Öcalan’ın bu sürece çok önemli katkısı olacağını artık herkes kabullenmeli. Devlet artık bazı şeyleri görmezlikten gelmez. Bu süreci mutlaka çok iyi değerlendirmeli. Biz üstümüze düşeni yerine getirmeye çabalıyoruz. Aynı çabayı devlet ve dolayısıyla hükümetin de yerine getirmesi gerekir.”



Eylemsizlik kararı kalıcı olacak



PKK’nın eylemsizlik kararını uzatmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Tuğluk şöyle devam etti: “Bu süreç iyi değerlendirilirse, kimse bir daha silaha başvurmaz. Ben bu sürecin öncekilerden çok daha iyi bir noktada olduğunu görüyorum. İki taraf da barış için çaba sarfetmeye başladı. Bu açıdan bakıldığında gelinen nokta çok önemlidir. Ama devlet artık bazı komplekslerinden arınmalıdır. Çünkü gelinen süreç oldukça önemlidir. Barışa hiç bu kadar yakın olmadık. Kürtler de Türkler de artık bu savaşın bitmesini gerçekten istiyor. İki tarafın da tahammül sınırlarının sonuna gelindi. Kürtler de Türkler de artık barış masasına oturulması yönündeki o olgunluğa geldi. Yarın Abdullah Öcalan’a bu gelişmeleri anlatacağım ve Öcalan’ın değerlendirmelerini, önerilerini alacağım. Umarım bir daha silahlar konuşmaz artık. Bu çerçevede bu bir haftayı çok iyi değerlendirmemiz gerekir.”