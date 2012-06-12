Aysel Tuğluk 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk, 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla yapılan yargılamada 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve tutuksuz yargılanan Tuğluk’un katılmadığı duruşmada, avukatı Fethi Gümüş ve Sedat Yurttaş hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, sanık Tuğluk’un cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatı Gümüş, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ileri sürerek, Tuğluk’un beraatını talep etti.

Avukat Yurttaş da hazırladığı 13 sayfalık yazılı savunmayı mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından sanık Tuğluk’u, 2007 ve 2010 yılları arasında katıldığı 12 ayrı etkinlikte yaptığı konuşmalardan dolayı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) ”Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 8 yıl 3 ay, TCK’nın 314/3. maddesinde yer alan ”Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan da 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.