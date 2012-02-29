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Aysel Tuğluk 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiası için ifade verecek

Aysel Tuğluk’a "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

29 Şubat 2012 15:59

 

T24 - Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'PKK'nın propagandasını yapmak' suçlamasıyla yargılanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkan Yardımcısı ve Van bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Ankara'da talimatla ifadesinin alınmasına karar verildi.


Felat Bozarslan'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Diyarbakır’da, 29 Aralık 2010’da katıldığı bir televizyon programında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan Aysel Tuğluk’un duruşmasına, Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Tuğluk katılmazken, avukatı Fethi Gümüş hazır bulundu. Duruşmada söz alan Tuğluk’un avukatı Gümüş, müvekkiline yöneltilen suçlar yönünden lehte hükümler içeren düzenlemelerin yapıldığını belirterek, "Bu tasarının yasalaşması sürecinin beklenmesini istiyoruz. Ayrıca müvekkilim milletvekilidir, Anayasa’nın 83’üncü maddesi gereği yargılamanın durdurulmasını istiyoruz" dedi.


Mahkeme heyeti, Tuğluk’un talimatla ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Avukat Fethi Gümüş’ün, ’Yargılamanın durdurulması’ yönündeki talebinin ise, Aysel Tuğluk’un ifadesinin alınmasından sonra görüşülmesine karar verildi. İddianamede, Aysel Tuğluk’a "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 

 

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