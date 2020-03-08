Aysel Pehlivan: Eşim Barış doğru olanı yaptı, onunla gurur duyuyorum

İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’nce “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan önceki gün tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın eşi Aysel Pehlivan, “En zor, en karanlık zamanlarda bile her zaman doğru olanı yaptı ve yapmaya devam ediyor. Barış ile her zaman olduğu gibi bugün de gurur duyuyorum” dedi.

Aysel Pehlivan, “Barış, yaşadığımız bu zor zamanlarda, doğru ve dürüst bir şekilde gazetecilik yapmaya çalışıyor ve bunu hakkı ile yapmak için gerçekten çok uğraşıyor. Yazdıkları her haber, her kitap beraberinde tehditler, saldırılar getiriyor. Barış, yaptıkları işin ve bedellerinin farkında olarak bu mesleği ilkeli bir şekilde yapmaya çalışıyor. “ diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek’in haberine göre, Aysel Pehlivan eşine "Bugünler de geçecek ve çok yakında yine birlikte olacağız." mesajını yolladı.