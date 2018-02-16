Aysel Gürel, ölümünün 10. yılında İstanbul Kadıköy'de düzenlenen etkinlikle anılacak

Türk müzik tarihinin en önemli söz yazarlarından biri olan ve adını Türkçe popa altın harflerle adını kazıyan Aysel Gürel için ölümünün 10. yılında İstanbul Kadıköy’de bulunan Mecra'da bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Sergi, belgesel gösterimi ve Aysel Gürel’in sözlerini yazdığı şarkıların çalınacağı partinin yer aldığı etkinlik 17 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Mecra’nın etkinlik ile ilgili davet metni şöyle:

“Aysel Gürel, 7 Şubat 1929 tarihinde doğdu, 17 Şubat 2008’de ise dünya sahnesinden çekildi. Bedenen hayatını kaybederken bile, bitkisel hayatta iken söylenen şarkıya ayağıyla ritim tuttuğunu söylüyordu büyük kızı Müjde Ar.

Kendisinin söylediğine göre 6 valizden fazla şarkı sözü yazmış. Reçete gibi şarkı sözü yazdığı söyleniyor, şifa niyetine. Türkçe popun altın yıllarına damgasını vurdu, hâlâ onun gözüne kestirip eğittiği isimler sahnede. Şarkı sözleri ile hayatı işlemiş, ışığını gördüğü kişileri bir araya getirmişti.

Hayatını kaybettikten sonra evinin her yerinden şarkı sözleri çıkar, ev o kadar boşaltılıp temizlenmesine rağmen kiraya verildikten sonra evin kuytu bir köşesinden yine sıkıştırılmış bir şarkı sözü çıkar ve Türkçe popa yine damgasını vurur. Aysel’in dediği gibi ‘Şov devam ediyor’ ama bu şovda hâlâ Aysel Gürel var.

Aysel Gürel bu, hikâyesi hiç bitmiyor. Deliliğiyle de gündemde olan Aysel bundan hiç de gocunmuyordu, dünyayla olan ilişkisini delilik üzerinden ifade etmek onun için en güzel yoldu, orada daha özgürdü.

Aysel, bu dünyaya çokça güzellik bıraktı ve hâlâ o güzelliklerin içinde yaşayabiliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Aysel 89 yaşına girdi ve 17 Şubat Cumartesi günü aramızdan ayrılışının 10.y ıl dönümünde Aysel’i özleyenler, kalbi Aysel gibi atanlar, Aysel ile keyiflenip, Aysel ile hüzünlenenler, raks edenler, çark edenler… Hepinizi ‘Aysel Gürel Gecesi’ne bekliyoruz. Şifa niyetine.”

Aysel Gürel kimdir?

Aysel Gürel 7 Şubat 1929 Denizli doğumludur. Sinema oyuncusu Müjde Ar ile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar'ın annesi olan söz yazarı Aysel Gürel, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Şarkı sözü yazarlığının yanı sıra edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi.

Yakın çevresinde "Deli Aysel" olarak bilinirdi. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir. Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel'in evini kiralayan kiracı sayesinde Tarkan'a iletilip albümde çıkış şarkısı olan "Sevdanın Son Vuruşu" isimli şiirdir.

Günümüzde hala şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen Aysel Gürel'in yazdığı şarkılar Türk Pop'unu uzun süre besleyecek kadar büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Ölümünden sonra Burcu Güneş, Yonca Lodi, Tarkan gibi sanatçılar Aysel Gürel'in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk Pop'una bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel'in isimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylenmiştir.